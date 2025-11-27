Tutolo ringrazia tutti ma è già pronto a ripartire

Ha destato molta impressione in provincia di Foggia il risultato ottenuto da Antonio Tutolo a Lucera, con una città capace di fare fronte compatto su un unico candidato, riconoscendo un consenso così ampio da determinare il successo sul suo avversario diretto Rosario Cusmai. Il suo straordinario exploit è visibile anche in una circostanza oggettiva: ha ottenuto consensi in tutti i 61 Comuni della provincia mentre cinque anni fa aveva totalizzato zero in cinque di essi. E nell'occasione si è portato dietro anche la bella prova di Francesca Niro, letteralmente precettata poche ore prima della presentazione delle liste, visto che il capogruppo di “Per la Puglia” aveva comunque l’ultima parola su tutti i componenti (tranne Rosario Cusmai che gli è stato imposto), per evitare di trovarsi dentro anche la figlia di Pippo Liscio di Cerignola, attuale commissario straordinario di Arca Capitanata ed emilianista indiscusso.

La docente ha ottenuto un ottimo risultato sfiorando i 3 mila voti, profilandosi come la più possibile candidata sindaco per le Amministrative della prossima primavera, contrapposta realisticamente a Pitta che vorrebbe fare il bis, salvo complicazioni nella sua stessa maggioranza.

La competizione interna ha fortemente motivato Tutolo, aveva confidato ai suoi più stretti collaboratori che voleva misurarsi, capire e quantificare l’approvazione per lui stesso dopo cinque anni di battaglie, iniziative, leggi approvate che portano il suo nome e soprattutto molte azioni di contrasto anche a operazioni generate e promosse dalla stessa maggioranza di centro-sinistra a Bari.

Una per tutte, il riconoscimento del Trattamento di Fine Mandato che non ha trovato attuazione nella seduta finale di consiliatura dopo un suo intervento dirompente e una lunga diatriba poi proseguita fino all’ultimo giorno con Napoleone Cera, andando addirittura a chiudere la campagna elettorale proprio a San Marco in Lamis. Ora i due si potrebbero ritrovare sui banchi dell’aula, perché l'elezione del garganico è sub iudice, ma realisticamente non saranno strette di mano e pacche sulle spalle.

Interessante anche l’andamento del voto sui vicini Monti dauni, dove viene chiaramente ridimensionata la posizione e l’influenza del consigliere comunale e provinciale Tonio De Maio, il quale ritiene di avere ascendente su diversi sindaci dell’Area Interna, schierato apertamente con Cusmai, senza contare la presenza a Lucera di alcuni imprenditori e portatori di interessi edilizi e commerciali.

E sebbene siano stati Nicola Gatta e Raffaele Piemontese i più suffragati nelle sezioni dei borghi (il primo nella sua Candela ma anche ad Ascoli, Rocchetta e Sant’Agata, mentre il secondo ad Accadia, Anzano, Bovino, Carlantino, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo, Celle, Deliceto, Orsara, Panni e Troia), Tutolo ha retto benissimo l’urto, anzi prevalendo ad Alberona, Biccari, Casalnuovo, Motta e Pietra.

Uniche e singole vittorie di Paolo Campo a Roseto Valfortore, Graziamaria Starace a Volturino, Tommaso Sgarro a Monteleone, Giulio Scapato a Castelluccio dei Sauri, Joseph Splendido a Celenza, Sergio Clemente a Faeto, Rossella Falcone a San Marco la Catola, Rosa Barone a Volturara e di Rosario Cusmai a Casalvecchio.

“Sono molto felice per la fiducia che mi è stata data e il mio impegno sarà quello di onorarla – ha dichiarato Tutolo - e voglio ringraziare i cittadini di tutta la provincia, perché questa volta il contributo degli altri Comuni è stato determinante. L’altra volta ero stato eletto diciamo ‘solo’ a Lucera. Oggi invece il sostegno è arrivato anche dal resto della Capitanata. Per questo dico grazie a Lucera e oltre: onorerò quella fiducia con tutto me stesso. Certamente mi ha favorito il mio modo di fare campagna elettorale: parlare tra la gente, stare tra la gente, spiegare alla gente cosa è stato fatto in cinque anni, e questo è stato compreso, così come il modo di porre gli argomenti in maniera semplice e diretta”.

r.z.