L’Archeoclub di Lucera promuove una visita al cimitero monumentale di Lucera”, con appuntamento fissato per domenica 30 novembre alle 10.30. si tratta di un’iniziativa che mira a far riscoprire il luogo sotto una luce nuova, capace di riportare alla luce storie, simboli e memorie che appartengono all’identità della città.

Animeranno l’incontro lo storico dell’arte Simone De Troia, preparato dai soci del sodalizio. I partecipanti saranno accompagnati alla scoperta di una struttura che, dalla sua costruzione a oggi, si presenta come un vero e proprio museo a cielo aperto, dove arte, architettura, fede e memoria si intrecciano.

Sono previsti dei focus sull'impianto originario e le sue componenti architettoniche e artistiche a cura dell'architetto Anna Pia Urbano; sulle famiglie gentilizie lucerine, le confraternite e i grandi personaggi che hanno fatto la storia della nostra città a cura di Walter di Pierro, Giuseppe Trincucci, Massimiliano Monaco e Rosaria Calabria, in collaborazione con Rita De Luca, Miriana Catignano e Diana Gesumundo.

Red.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Prenotazione obbligatoria ai riferimenti info@archeoclublucera.it o 389-5237630 (solo messaggi WhatsApp)