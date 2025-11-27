Al Teatro Giordano c'è Carmen

La musica, la seduzione e il tragico destino della sigaraia più famosa dell'opera: l'Orchestra Suoni del Sud dedica l'ultimo appuntamento del mese della sua Quarta stagione concertistica al genio di Georges Bizet. Venerdì 28 novembre, alle 20.30, il Teatro Umberto Giordano di Foggia farà da cornice a “Il Cuore ribelle di Carmen”, uno spettacolo in forma di concerto che celebra i 150 anni dalla morte del compositore francese.

Lo spettacolo è un'immersione nelle arie più celebri dell'opera, riproposte in una versione arricchita da una voce recitante. Questo omaggio a Bizet esplora la libertà indomita della protagonista e la gelosia distruttiva di Don Josè, culminando nel drammatico duetto finale.

L'Orchestra Suoni del Sud sarà guidata dal Maestro Alfredo Stillo, mentre la narrazione e l'emozione del dramma saranno affidate alla narrazione di Cristian Levantaci.

Il cast schiera artisti di rilievo: il soprano Angela Bonfitto vestirà i panni della sensuale e ribelle Carmen, affiancata dal tenore Leonardo Gramegna nel ruolo del geloso Don Josè. Il cast vocale si completa con il soprano Libera Granatiero (Micaëla), il baritono Arturo Espinosa (Escamillo), e i mezzosoprani Carmen De Pasquale (Frasquita) e Federica Coco (Mercedes).

Il programma musicale è liberamente tratto dall'opera di Bizet e include i momenti salienti dell'opera: dall'iconica Habanera al potente Canzone del Toreador, dall'intenso Duetto tra Micaela e Don Josè, fino al fatale Duetto finale che sigilla il dramma. Il tutto è intervallato da emozionanti Preludi eseguiti dall'ensemble.

La Quarta Stagione Concertistica dell'Orchestra Suoni del Sud è organizzata dall’Associazione Suoni del Sud, sotto la direzione artistica di Ettore Pellegrino, ed è realizzata in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia.

In ottemperanza alle nuove disposizioni che riguardano il Teatro, Suoni del Sud ha provveduto alla riassegnazione dei posti e al blocco delle vendite dei biglietti per le aree interdette. Per informazioni, si può chiamare il numero 324.5912249.

