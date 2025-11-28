Il Pd apre l’ultima crisi al Comune

La “fanta politica” è diventata realtà nel giro di tre giorni: poco più di un’ora fa si è ufficialmente aperta la crisi all’interno dell’Amministrazione Pitta, conseguenza diretta e naturale della bomba elettorale caduta su Lucera con il successo straordinario di Antonio Tutolo, capace di ottenere 6 mila voti in città.

Ma l’elemento magari più dirompente è stato il sostanziale flop di tutti i candidati associati alle forze di maggioranza che governano Palazzo Mozzagrugno, situazione che ha messo in discussione praticamente tutto e tutti.

Ad allargare una crepa politica che era già visibile ma non percepita da molti, ci ha pensato ancora una volta il Partito Democratico che ha posto una questione politica rilevante, a proposito dei quattro importanti argomenti urbanistici previsti nella seduta del Consiglio comunale di lunedì prossimo. La sezione locale (che conta tre consiglieri comunali e il vice sindaco) ha chiesto pubblicamente di rinviare l’appuntamento, parlando di “discussione affrettata di argomenti cruciali, capaci di incidere profondamente sull’assetto futuro e sull’identità stessa della nostra città”.

Come è noto, all’ordine del giorno ci sono l’adozione di una variante al Pug in zona anfiteatro con la riperimetrazione dei due comparti, l’avvio della procedura di altri due piani urbanistici esecutivi in zona Lucera 2 e al quartiere Pezza del Lago, e soprattutto la riduzione del vincolo di rispetto del cimitero, passando da 500 a 250 metri.

“La nostra richiesta non nasce dalla volontà di ostacolare l'attività amministrativa – si legge in un comunicato - bensì dalla ferma convinzione che temi di tale rilevanza debbano essere affrontati nella massima trasparenza, favorendo la più ampia partecipazione e la condivisione delle scelte. È necessario avviare un dibattito serio e approfondito, che coinvolga non solo le forze politiche all’interno del Consiglio, ma l’intera cittadinanza, al fine di valutare collegialmente i possibili effetti e l'effettiva utilità di queste decisioni sul lungo termine. Rimaniamo a disposizione per un dibattito costruttivo, purché avvenga nelle sedi opportune e con i giusti tempi di analisi e condivisione”.

Il segretario cittadino ha poi messo il carico personale: “Lucera merita una pianificazione urbanistica lungimirante e condivisa, non scelte calate dall'alto e discusse in tempi ristretti - ha aggiunto Ivano Di Matto, per cui chiediamo un gesto di responsabilità, rinviando la discussione per consentire quel confronto democratico e quella riflessione pubblica che la posta in gioco richiede".

Bruttissime notizie, quindi, per il sindaco Giuseppe Pitta che l'altro ieri in Consiglio dissumulava sicurezza e cordialità, dopo che per cinque anni ha detenuto la delega specifica, e ha sempre condotto in prima persona le operazioni (e le trattative) con gli interlocutori privati che nel passato hanno avviato, e alcuni pure concluso, iniziative dello stesso tipo.

Naturalmente, questa uscita dem è clamorosa solo per chi non ha letto i numeri usciti dalle 33 sezioni cittadine, non ha guardato facce e gesti degli ultimi giorni, così come non ha ascoltato le frasi dette in un modo per intendere ben altro, senza contare che Antonio Tutolo si stia mantenendo ancora una volta silente sulle vicende locali, seppur “disponendo” di cinque terminali nell’assemblea cittadina, con previsioni in aumento.

La decisione del Pd mette praticamente in freezer dossier di grande interesse e rilevanza politica ed economica, provenienti da un percorso di diversi mesi, condito da numerose riunioni delle commissioni consiliari competenti, ed è venuta fuori dopo una convulsa riunione del direttivo tenuta ieri sera. Per dare una misura della gravità della situazione, sarebbero emerse posizioni se possibile anche più estremistiche rispetto alla stessa sopravvivenza dall’Amministrazione in carica. Con questo clima, in effetti, ogni giorno appare guadagnato rispetto alla naturale scadenza del mandato della prossima primavera, senza contare che sarebbe imminente anche una presa di posizione di Forza Italia sullo stesso argomento, partito altrettanto deludente nell’ultima competizione elettorale.

Insomma, tutti hanno cominciato a guardarsi intorno, con buona pace di quel famoso documento politico del 28 luglio scorso, sottoscritto da tutte le componenti della coalizione, tranne “Azione” che con l’ex assessore Maria Barbaro e la consigliera comunale Rossella Travaglio hanno preferito chiamarsi fuori. Quell’elenco di firme si deve essere già sbiadito sul foglio che in realtà è sempre rimasto nella tasca di Pitta e che ora rischia di finire nell’album dei ricordi di un’esperienza in cui già da tempo di può dire che sia successo tutto e il contrario di tutto.

