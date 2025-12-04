A Orsara un parco eolico da 4 milioni

Per i prossimi 20 anni, il bilancio comunale di Orsara di Puglia avrà un introito minimo fisso aggiuntivo (e annuale) di circa 200 mila euro, risorse che potranno essere utilizzate per i servizi ai cittadini. Nell’ultima riunione, infatti, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la convenzione con la Fri-El Green Power Spa (compartecipata Alerion Clean Power Spa), società che nei prossimi mesi installerà un parco eolico, con cinque aerogeneratori e una potenza produttiva di 30 megawatt, nella zona di Polledrera.

Annualmente, le casse comunali, come misura di compensazione ambientale, beneficeranno del 3% del fatturato dal nuovo parco eolico, il massimo che la legge consente di chiedere in materia, per un totale di 4 milioni. La convenzione fu portata già diversi mesi fa in Consiglio comunale, poi fu ritirata per avere modo di approfondire alcuni aspetti del possibile accordo. A questo proposito, infatti, il Comune si è avvalso di un legale esperto e specializzato.

Ai lavori che hanno portato alla stesura della convenzione hanno partecipato diversi cittadini e, da alcuni di loro, è arrivato un contributo fondamentale: si tratta di Palmiro Fragassi, Lino Belluscio, Michele Di Domenico, Manlio Anzivino e Salvatore Monaco.

Le amministrazioni comunali hanno prerogative assai limitate in materia di concessioni per l’installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Sulle autorizzazioni, infatti, ormai decidono la Regione e lo Stato.

“Quello che i Comuni posso fare, dunque, è di lavorare affinché dalle eventuali autorizzazioni decise dal livello istituzionale regionale e statale arrivi il miglior beneficio possibile alle proprie comunità, nel tassativo e doveroso rispetto delle leggi vigenti. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto – ha spiegato il sindaco Mario Simonelli – e quindi siamo molto soddisfatti. Ringrazio tutti i consiglieri comunali, di minoranza e di maggioranza, per il lavoro svolto e per la condivisione di una convenzione che porterà indubbi benefici alle casse comunali e, di conseguenza, garantirà risorse economiche aggiuntive da impiegare per il nostro paese e a beneficio di tutta la cittadinanza”.

Un altro accapo di grandissima importanza, anch’esso approvato all’unanimità dal Consiglio comunale, è l’utilizzo di 80 mila euro dell’avanzo di amministrazione rinveniente dal Bilancio di previsione 2025-2027 per la stesura del Piano Urbanistico Generale. “Si tratta di una decisione importante – ha aggiunto - perché il paese attende da tempo uno strumento di pianificazione e governo del territorio comunale adeguato sia alla situazione attuale sia alle esigenze di sviluppo, rigenerazione e tutela del nostro patrimonio”.

Red.