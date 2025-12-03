Allerta meteo per pioggia

La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo di colore arancione per il territorio di tutta la Puglia, valido praticamente per l'intera giornata di giovedì 4 dicembre.

Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati fino a puntualmente elevati; conseguente innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Le raccomandazioni sono sempre le stesse: chiudere e presidiare i sottopassi da parte delle autorità comunali, non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni, non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile, salire ai piani superiori se l’acqua inizia a salire, evitare l’ascensore perché si può bloccare, tenersi informati su come evolve la situazione e seguire le indicazioni fornite dalle autorità, allontanarsi dalla zona allagata, perché per la velocità con cui scorre l’acqua, anche pochi centimetri potrebbero far cadere, raggiungere rapidamente l’area vicina più elevata, evitando pendii o scarpate artificiali che potrebbero franare, evitare sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso.

Red.