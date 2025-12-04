Tappa lucerina per l'Avis Bike Tour

L'Avis Bike Tour "Un Mare di Pace", promosso assieme al progetto "Riso fa’ buon sangue", continua il suo viaggio lungo la penisola italiana. Dopo la partenza da Trieste, l'iniziativa che unisce sport, solidarietà e sensibilizzazione sull'importanza della donazione di sangue e plasma, si addentra in Puglia con la terza e quarta tappa, lasciando il mare per toccare l'entroterra e le pendici del Gargano.

Lunedì 8 dicembre è il giorno della Trani-Lucera. Si parte dalla maestosa cattedrale di San Nicola Pellegrino di Trani per dirigersi verso l'interno, nel cuore della Puglia Imperiale. Il percorso, lungo 130 km, attraversa terre di castelli e paesaggi rurali e tocca località storiche come Andria e Canosa di Puglia. Dopo tratti pianeggianti, il paesaggio si trasforma in dolci colline, fino a raggiungere il Tavoliere delle Puglie. L'arrivo a Lucera, dominata dalla Fortezza Svevo-Angioina, segnerà un momento di grande accoglienza. Nella città federiciana, alle 21, è previsto uno spettacolo di cabaret al Circolo Unione in Piazza Duomo. Mattatore della serata sarà Paolo Franceschini, che porterà sorrisi e il messaggio di pace e solidarietà del Tour.

Il 9 dicembre sarà la volta della quarta tappa, che collegherà Lucera a San Nicandro Garganico, con un percorso di 95 km. I ciclisti lasciano la pianura per pedalare tra colline e paesaggi agricoli, attraversando borghi rurali e aree incontaminate. Il percorso inizia a regalare le prime vedute spettacolari sul mare, anticipando l'ingresso nel promontorio garganico. Alle 21.30 in Viale Vittorio Veneto, presso la Rosa dei Venti, cabaret con Paolo Franceschini, per un momento di leggerezza e riflessione sui temi del Tour.

I partner delle due tappe in Capitanata sono Avis Provinciale Foggia, col presidente Alessandro Giallella e le sezioni di Lucera e San Nicandro Garganico, guidate rispettivamente da Antonio Colatruglio e Rocco Frascaria.

Red.