Giambattista Gifuni, l’ultima ‘Personalità Capitale’

Dopo Antonio Salandra, Luigi Zuppetta, Gaetano Pitta, Donato Menichella e Giuseppe Colucci, il ciclo di incontri sulle “Personalità Capitali” di Lucera e Monti dauni si chiude martedì 9 dicembre alle 18.30 al Circolo Unione con una conferenza su Giambattista Gifuni, nato e morto a Lucera il 1891 e 1977.

Introdotto e coadiuvato da Massimiliano Monaco, componente del Direttivo del Comitato provinciale dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano e della Sezione di Lucera della Società di Storia Patria per la Puglia, a parlare del maggiore scrittore di storia locale “che conosceva tutto della sua città”, sarà suo nipote Giovanni Battista Gifuni, già bibliotecario della Camera dei Deputati, anche lui, come suo fratello maggiore l’attore Fabrizio, molto legato alla città dei suoi avi.

Definito come “genius loci”, il loro nonno è stato molte cose insieme, partendo dall’istituzione un tempo allocata a Palazzo Mozzagrugno, perché storico attento e sagace, specie delle vicende risorgimentali e del periodo post-unitario. Compiuti gli studi classici al liceo Bonghi e poi quelli in Giurisprudenza all’Università di Urbino, dietro l’esempio paterno, Giambattista Gifuni intraprese per tredici anni una brillante professione forense, abbandonata nel 1930, ubbidendo alla sua vocazione di studioso particolarmente attento alla ricerca delle fonti. E quindi decise di dedicarsi esclusivamente ai prediletti studi storici, letterari e bibliografici, arrivando alla direzione della Biblioteca civica di Lucera, fondata nel 1817. In 40 anni di attenta e amorevole gestione, provvide al recupero di preziose raccolte private, fondi librari e archivistici, accrescendone la dotazione dagli iniziali 10.000 a circa 80.000 volumi. Dagli eredi dello statista Antonio Salandra (di cui suo padre Gaetano aveva sposato in prime nozze la sorella Concetta) custoditi nella casa nativa di Troia, ottenne, tra l’altro, l’autorizzazione a prelevare ed acquisire libri, carte d’archivio e appunti inediti appartenuti al politico, del quale fu il maggiore conoscitore e studioso, in quanto protagonista della storia d’Italia intorno agli anni del primo conflitto mondiale.

A Gifuni fu affidata anche la responsabilità del Museo Fiorelli, e ciò gli permise di trasformare la sede di Palazzo De Nicastri-Cavalli e avviare iniziative e ricerche volte a mettere in risalto il patrimonio archeologico, epigrafico e numismatico di quella raccolta, successivamente illustrati nel saggio “Il Museo Fiorelli” (1947).

Si cimentò con la poesia incentrata su storie e tradizioni locali, e nella pubblicazione su personaggi e autori di area meridionale, tra i quali Ruggero Bonghi, Luigi Settembrini, Domenico Cirillo, Raffaele Cassitto. In ambito giornalistico, collaborò a giornali e riviste locali e nazionali (Il Foglietto, Il Resto del Carlino, L’Osservatore romano, Il Mattino). Nel 1937, in edizione riveduta e ampliata, ripubblicò “Lucera” (1934), storia della città, prima di altre monografie su luoghi e patrimonio comune, oltre a favorire la conservazione e il restauro di monumenti come l’anfiteatro, il castello e la chiesa di San Francesco.

Amico di penna e di vita delle migliori menti culturali e letterarie del suo tempo (Croce, Bacchelli, Ungaretti Bargellini, Ungaro, Sansone e Soccio per citarne alcuni), fu punto di riferimento andando oltre il territorio in cui ha operato.

Nel 1959 gli venne conferito il diploma di prima classe della Presidenza della Repubblica per benemerenze verso la Scuola, la Cultura e l’Arte e fu eletto membro della Deputazione di Storia Patria per la Puglia.

