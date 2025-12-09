La fotografia 2024 dell'Inps in provincia

La sede provinciale dell’Inps di Foggia ha presentato il suo Rendiconto sociale 2024, appuntamento annuale che mira disegna un quadro socioeconomico e previdenziale del territorio, offrendo una fotografia aggiornata della Capitanata tra mercato del lavoro, welfare, pensioni, ammortizzatori e relazioni con l’utenza.

Il documento ha mostrato una provincia alle prese con numerose criticità e un complesso contesto sociale, ma pure anche in grado di evidenziare segnali concreti di tenuta economica, capacità amministrativa ed efficienza nei servizi.

Lo studio ha confermato un andamento demografico in calo, con 593 mila residenti, di cui circa un quarto over 65 anni. Il saldo naturale in effetti resta negativo nonostante l’aumento dei flussi migratori rispetto al decennio

precedente, mentre l’incidenza dell’emigrazione e dell’immigrazione sul totale della popolazione resta in linea con il trend regionale, comunque in un contesto di evidente fragilità in termini di rigenerazione sociale ed economica.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, è stato registra un saldo attivo, con 71.861 assunzioni a fronte di 69.674 cessazioni, e con un tasso di occupazione passato dal 45,5% del 2023 al 47,4% nel 2024, tuttavia 4 punti sotto la media

regionale e 15 sotto quella nazionale. Anche la disoccupazione è calata, con un tasso sceso dal 17,6% al 16%, pur restando molto più alto rispetto al

resto della Puglia (9,3%) e d’Italia (6,5%).

Nello specifico della disoccupazione femminile, questa supera di circa 4 punti la

media regionale e colpisce in maniera significativa la fascia 35-49 anni. Positivo invece il calo del tasso di inattività, diminuito di un punto percentuale rispetto al 2023.

Le entrate contributive risultano in aumento, con un incremento del 3%, vicino al dato nazionale del 3,28%.

L’attività ispettiva dell’Inps è stata esplicata su 59 imprese, di cui risultate in posizione irregolare, mentre la vigilanza documentale ha fatto emergere irregolarità nel 74% del totale delle verifiche. La quota degli irregolari è superiore al 20%, dato superiore sia alla media regionale sia a quella nazionale.

Il numero di percettori di ammortizzatori sociali per cessazione del rapporto di lavoro è in crescita: 30.090 Naspi nel 2024, contro le 27.936 dell’anno precedente, mentre diminuisce il ricorso alla cassa integrazione: da 740.728 ore nel 2023 alle 667.407 nel 2024, con una conseguente diminuzione del numero dei beneficiari, anche nel settore agricole che da solo rappresenta il 25% dell’intera platea.

Tempi di erogazione molto spesso velocissimi: la Naspi viene liquidata entro 15 giorni nell’89,5% dei casi, mentre l’autorizzazione della Cassa integrazione ordinaria scende da 14 a 11 giorni, più veloce rispetto alla media

regionale e nazionale. Al 31 dicembre 2024 sono risultati 148.750 percettori di pensione, con importi medi inferiori alla media nazionale.

Le anticipazioni pensionistiche sono in diminuzione, mentre in aumento le richieste relative ai lavori usuranti. Le prestazioni di invalidità civile liquidate sono passate da 8.185 a 10.777.

Terminata l’era del Reddito di cittadinanza, nel 2024 sono state accolte oltre 13 mila domande di Assegno di inclusione e 3.721 del Supporto Formazione Lavoro. Le domande di invalidità accolte sono state più di 33 mila.

Dal punto di vista tecnologico, è aumentato l’utilizzo di My Inps per prenotazioni e richieste di primo livello, calate invece le chiamate al Contact

Center e le richieste di consulenza specialistica, e ancora meno il ricorso ai web meeting.

Contenziosi: 2024 sono risultati 191 ricorsi pendenti da meno di 30 giorni e dei 4.339 complessivi, un quarto è stato risolto in autotutela.

Red.