Santacroce alla guida dell’Uncem pugliese

L’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani ha celebrato il suo congresso pugliese a Volturino, al termine del quale la sindaca padrona di casa, Giovanna Santacroce, è stata eletta coordinatrice regionale. Del Consiglio Nazionale, che verrà formalmente composto a l’Aquila il prossimo fine settimane, ci saranno insieme a lei i colleghi di Roseto, Lucilla Parisi, e Castelluccio dei Sauri, Mattia Azzone, quest’ultimo individuato come delegato all’assemblea abruzzese.

“Abbiamo molto bisogno di costruire coesione tra i Comuni, che peraltro già lavorano della Strategia Nazionale delle Aree Interne – ha detto Marco Bussone, presidente nazionale Uncem che conosce benissimo anche un “ex” come Gianfilippo Mignogna di Biccari che su questi temi lotta da anni – e abbiamo bisogno di un dialogo forte con la Regione appena eletta, con il presidente Decaro e tutti i consiglieri. La Puglia non è solo mare e coste”.

“In effetti si tratta di un’importante opportunità per i borghi dei Monti dauni e del resto della Puglia – hanno aggiunto i sindaci - un’occasione di dialogo tra le aree montane e le città e un modo per valorizzare e far crescere il nostro territorio. Insieme agli altri, cercheremo di intraprendere un percorso per lavorare sulle risorse locali e far crescere il capitale umano che vive e vuole vivere qui. Lavoriamo insieme per il futuro del nostro Paese. Abbiamo bisogno di una azione forte, con la Regione Puglia, per mettere in dialogo aree montane e città, coste e piccoli Comuni. È necessario per noi unirci, lavorare in maniera congiunta, trovare nuovi punti di collaborazione per valorizzare le nostre risorse, avere macchine amministrative più stabili e coese. Partiremo magari da foreste e montagne e dalla loro valorizzazione”.