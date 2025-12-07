Il primo tedoforo lucerino

La fiamma olimpica ha iniziato ieri da Roma il suo percorso in giro per l’Italia, in attesa di arrivare prima a Cortina e poi a Milano dove si terrà la cerimonia di apertura dei Giochi in programma dal 6 al 22 febbraio.

Sono state allestite e programmate 60 tappe nelle 20 regioni, per un tragitto lungo 12 mila chilometri con 110 province e 300 Comuni coinvolti e la partecipazione di 10.001 tedofori incaricati di portare per piccoli tratti le fiaccola.

La Capitanata, contrariamente a quanto accadde nel 2006, sarà solo sfiorata, perché il 31 dicembre il viaggio toccherà Bari e il 1° gennaio si passerà direttamente in Molise. Nella mattinata di Capodanno, però, una ventina di tedofori saranno impegnati nel solo centro urbano di Foggia per poi prendere la strada prima di Termoli e poi quella finale di Campobasso.