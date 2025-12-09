Tutto pronto per 'Ballando con le Stelle'

Lucera accende i riflettori sulla decima edizione di Ballando con le Stelle – Telethon, l’evento che unisce danza, spettacolo e solidarietà per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Promossa dal Centro Sportivo Casanova e patrocinata dal Comune di Lucera, la manifestazione punta a superare i 20.000 euro raccolti lo scorso anno.

Dodici coppie, formate dai maestri di danza e istruttrici di ginnastica e dalle “Stelle” del territorio, si esibiranno domenica 14 dicembre, alle 18, al Palasport in uno show benefico aperto al pubblico. Fino a sabato 13 dicembre è attiva la sfida social tra le due squadre, Bianca e Rossa, che alimenta l’attesa e il coinvolgimento della città.

La Squadra Bianca è composta da Simona Calabria con Ester Casciano, Milena Scrocco con Linda Rinaldi, Elisa De Maso affiancata da Giacomo Siesto, Gianni Liscio con Michela Lo Storto, Michele Notarstefano con Maria Pia Imperatore e Michele Bevilacqua con Francesca Pilla.

La Squadra Rossa schiera invece Fabiola D’Aries con Claudio Russo, Giuseppe Schiavone con Sara Di Pasqua, Arturo Monaco insieme a Elena Ciavotta e Roberta Chiarella, Alba Capobianco con Sara Diurno, Gianni Frezza con Daniela Bognani e Isabella Grasso con Elisabetta De Mattia.

Tra le “Stelle” ci sono artisti, professioniste dell’estetica, istruttori di ginnastica, l’osteopata del Lucera Calcio, titolari e dipendenti di esercizi commerciali: un mosaico di esperienze e volti che rappresentano la comunità. Le discipline spaziano dalla danza e ginnastica ritmica e artistica fino alla novità di quest’anno, la danza aerea con tessuto, che porterà in scena momenti di grande suggestione.

“Queste coppie hanno accettato la sfida non solo per brillare sulla pista, ma soprattutto per sostenere una causa che riguarda tutti: la ricerca sulle malattie rare”, sottolineano Biagio Russo, referente del Comitato Telethon Lucera, Carlo Ventola, direttore artistico dell’evento, e Raffaele Ferrante, direttore artistico della sezione ballo.

Lo show sarà presentato da Davide Ventola, con la partecipazione a sorpresa di un co-conduttore nell’ambito di una manifestazione molto partecipata che promette emozioni ed momenti spettacolari che si scopriranno domenica sera. Anche la Giuria sarà rivelata la sera dello spettacolo, mentre resta prerogativa del pubblico decretare la squadra vincitrice della decima edizione.

Tra le conferme, la performance di 23 studentesse delle scuole superiori della città che hanno partecipato al progetto coordinato dalla maestra Maria Simona Gentile. Sono state divise anche loro in due gruppi in sfida. Per la Squadra Bianca balleranno Federica Borsetti, Francesca D’Aries, Mia D’Angio, Sara De Luca, Sara Del Gaudio, Michela De Rosa, Maria Giovanna Di Giovine, Ludovica Di Serio, Teresa Di Gioia, Chiara Pignatelli e Federica Ruggero, mentre per la Rossa Anna Maria Caccavo, Sofia Capobianco, Manila Checchia, Dalila Iungo, Flavia La Cava, Giorgia Mininni, Maria Pinto, Alice Piacquadio, Roberta Grzetic, Giulia Sabatino, Carolina Totaro.

A supportare l’iniziativa sono numerose realtà cittadine, scuole di danza e associazioni sportive, tra cui Ginnastica Ritmica Luceria, Danzarte, Ginnastica Artistica Lucera, Lucy Dance, ADM Accademia del Musical Opera San Giuseppe e Ballet School, Aido, Palestra Energy, Convitto Nazionale “Ruggiero Bonghi”, Sbandieratori e musici “Città di Lucera”, Circolo Unione, Servizio emergenza radio - Radio club “Cavalli”, Colorificio Meridionale, Terra Nostra, This is Art, Gioielleria Stella, Unitre, L’altro mio figlio onlus, Avis, Oleificio Olì, Miky Sport e Aps Noi Noi, a cui si aggiungono i “grandi sostenitori”, aziende e privati che forniscono il loro contributo economico.

I biglietti per lo spettacolo si possono acquistare nella sede del Comitato Telethon in Via Bovio 1, punto di riferimento della campagna, oppure da stelle, maestri e associazioni coinvolte.

