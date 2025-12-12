L’invito di Tutolo per la crisi idrica

“Non possiamo più accontentarci di promesse vaghe e numeri sparati a caso. La Capitanata ha bisogno di attenzione vera, di risposte certe e di soluzioni reali. Siamo stanchi di essere ignorati da cinquant’anni e ora presi in giro”.

Il consigliere regionale Antonio Tutolo annuncia la manifestazione pacifica e cittadina che si terrà lunedì 15 dicembre alle 18 davanti alla Prefettura di Foggia. Non solo una protesta, ma una passeggiata con i cittadini, per chiedere al Governo centrale di affrontare finalmente i nodi irrisolti che bloccano lo sviluppo del territorio.

Tra le questioni più urgenti ci sono la condotta del Liscione, i cui finanziamenti annunciati non risultano stanziati da alcun atto ufficiale, la Diga di Piano dei Limiti, che deve essere rifinanziata, la diga di Palazzo d’Ascoli, ferma alla sola progettazione e altri interventi che non possono più attendere.

“Il problema parte dall’acqua – ha sottolineato Tutolo – ma da qui si gioca il futuro dell’intera economia della Capitanata. Senza acqua non c’è agricoltura, non c’è allevamento, non c’è industria agroalimentare e non c’è indotto. È su questa base che si costruisce lo sviluppo”.

Il consigliere ha invitato per iscritto associazioni di categoria, sindaci, presidenti e consiglieri comunali, provinciali e regionali, rappresentanti istituzionali e politici, perché solo un fronte unito può dare forza alla richiesta dei cittadini. La mobilitazione sarà anche l’occasione per collegare il tema dell’acqua a quello della sicurezza: “Un territorio che non ha infrastrutture adeguate e servizi essenziali – ha ricordato – è un territorio fragile, esposto a spopolamento e degrado. Lo sviluppo e la sicurezza devono camminare insieme, altrimenti la criminalità e la mafia se la mangiano la nostra terra e ai giovani non resta che andarsene per sempre”.

“Il 15 dicembre – ha detto – saremo in strada, insieme, per dire al Governo che la Capitanata non può più aspettare. È il momento di programmare, non di tamponare. È il momento di dare risposte, non di rinviare. Non ci accontenteremo delle caramelle, vogliamo tutto quello che ci spetta per riemergere dal baratro in cui la colpevole indifferenza politica degli ultimi decenni ci ha buttato, facendoci sprofondare agli ultimi posti di tutte le classifiche”.

L'iniziativa è stata rilanciata anche a seguito degli ultimi accadimenti di carattere mediatico da parte del Governo, e che Tutolo spiega così: “I famosi 41 milioni di euro annunciati come primo stanziamento per la condotta del Liscione sono un’altra storia falsa. Non lo dico io: lo dicono i documenti ufficiali. Nella legge di bilancio quei fondi non sono destinati alla condotta, ma ad un insieme di progettazioni per diverse opere legate all’emergenza idrica. La condotta del Liscione non è nemmeno citata, quindi, tecnicamente, quei fondi possono essere impiegati per altre opere in tutta Italia. E comunque parliamo solo di progettazione. Si tratta di somme vincolate alla sola progettazione e che dovranno essere spese entro il 2026, altrimenti torneranno indietro. Non un euro per i lavori, non un euro per l’acqua. Ancora una volta hanno preso in giro la gente su un bisogno che non è più procrastinabile. E comunque, il Commissario nominato per seguire queste opere è stato designato Presidente dell’Arera (Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente) e a breve lascerà l’incarico. Bisogna capire quando e chi sarà il nuovo Commissario, perché senza una guida chiara e senza tempi certi, anche questi fondi rischiano di tornare indietro perché non utilizzati”.

Da qui il rinnovo della richiesta ai cittadini: “La passeggiata del 15 dicembre davanti alla Prefettura di Foggia – spiega il consigliere - non sarà una semplice protesta, ma un momento di unità e responsabilità collettiva. L’obiettivo è dare forza a una richiesta che riguarda l’intero territorio: solo un fronte compatto può far capire al Governo che la Capitanata pretende attenzione e non si accontenterà più di promesse vaghe e numeri inventati. Servono fatti, servono i soldi, perché senza risposte vere la provincia di Foggia rischia di restare indietro per sempre. Cinquant’anni di inerzia politica e di scelte sbagliate ci sono bastati e ci hanno ridotti agli ultimi posti di tutte le classifiche nazionali, con un territorio impoverito, spopolato e privo di prospettive. Ma una cosa non ce l’hanno tolta: l’intelligenza e la capacità di capire quando ci stanno prendendo in giro. Ed è proprio con questa consapevolezza che la Capitanata oggi alza la testa e pretende rispetto, investimenti e sviluppo”.

Red.