Tavolo parlamentare per le Aree interne

Il Senato avvierà un tavolo tecnico itinerante per le aree interne. Ad annunciarlo è stato il senatore Filippo Melchiorre (Fratelli d’Italia) durante la conferenza dedicata al futuro dei piccoli Comuni, tenutasi direttamente a Palazzo Madama venerdì scorso. A promuovere l’iniziativa è stato anche il collega Francesco Boccia del Partito Democratico, ed è nata dalla mobilitazione delle comunità locali e dalle denunce raccolte dal programma Prova d’Inchiesta condotto da Pinuccio e curato dal giornalista Andrea Gisoldi.

Vi hanno partecipato anche alcuni sindaci dei Monti dauni, come Celenza con Massimo Venditti, Celle San Vito con Maria Giannini, Carlantino con Graziano Coscia, Castelluccio Valmaggiore con Pasquale Marchese.

È stato un incontro di politica reale e vissuta, in cui ciascuno ha portato la propria esperienza e raccontato le gravi criticità che è costretto ad affrontare per dare un futuro al proprio paese. Nell’aula hanno risuonato accenti e cadenze diverse, ma tutte hanno dato voce a territori sospesi tra abbandono e resistenza; tutte hanno chiesto di avere strumenti e misure per combattere lo spopolamento e non morire. Perché il rischio è che nel giro di pochissimi anni gran parte dei borghi scompariranno.

Una lotta contro il tempo, secondo Venditti che è tornato a proporre l’attuazione della fiscalità agevolata per pensionati e riduzione dell’Iva per le imprese che investono nei piccoli Comuni, già all’attenzione di sessanta parlamentari: “È una misura di buon senso che innescherebbe un circuito positivo per l’economia dei territori delle aree interne: potrebbe riportare persone, creare lavoro e dare futuro ai territori. Ma bisogna fare presto, perché tra dieci anni il mio comune, che conta 1.300 abitanti, avrà una popolazione dimezzata. Occorrono misure concrete, strutturali e veloci”.

Coscia ha invece ricordato lo storico abbandono dei piccoli comuni: “Le aree interne si sono fatte carico di grandi opere, come accaduto a Carlantino, per la costruzione di una delle dighe più grandi d’Europa, per la quale la comunità non ha mai ricevuto nulla. Non chiediamo privilegi ma solo servizi essenziali e attenzione per poter continuare a vivere nei nostri territori”.

La carenza di servizi, in molti casi assenza, spinge la gente a lasciare i paesi. Marchese ha denunciato il legame tra spopolamento e assenza di sanità di prossimità: “Dove non c’è un medico, non esiste diritto alla salute. La medicina territoriale non ha bisogno di slogan, ma deve avere presidi stabili e personale incentivato. Gli anziani e i cittadini fragili non possono essere condannati dalla geografia”.

Dal più piccolo centro della Puglia, infine, si è levato l’appello accorato al Parlamento a non abbandonare i piccoli comuni. Giannini di Celle ha rivendicato il diritto ai servizi essenziali, ma anche agevolazioni fiscali per le imprese agricole e chiesto attenzione affinché il suo micro paese, isola franco-provenzale, non muoia nel silenzio dell’isolamento: “Aiutateci affinché nel mio piccolo comune continuino a nascere bambini, a suonare le campane, a riempirsi le piazze”.

Melchiorre ha detto: “Siamo qui per ascoltare e dare risposte. Per questo istituiremo un tavolo tecnico permanente, che sarà itinerante nei territori. Vogliamo che i bisogni dei territori diventino proposte operative, perché lo Stato deve garantire la tutela dei diritti dei cittadini delle aree interne. Sono convinto che se si salva un piccolo comune si salva un pezzo d’Italia”.

La presenza dei due parlamentari ha rappresentato un segnale politico forte, importante: “I diritti fondamentali non possono dipendere dal luogo in cui si risiede. Le vostre richieste sono legittime, e la politica deve farsene carico – ha concluso Boccia – e non è un tema di maggioranza o opposizione, ma una vertenza che deve essere affrontata insieme. Sanità, istruzione e trasporto pubblico locale: per me queste sono fondamentali, poi c’è tutto il resto. Il nostro impegno è quello di garantirvi il massimo del sostegno”.

