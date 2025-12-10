Nove aziende cercano lavoratori a Troia

Prima un confronto-dibattito fra amministratori e attori locali su opportunità, sfide, risultati e prospettive delle politiche attive del lavoro, con focus sul progetto “Camper del lavoro”, poi anche un momento di recruiting con nove aziende del territorio che prenderanno parte a “Idea Lavoro”, l’iniziativa promossa dai Centri per l’Impiego di Arpal Puglia – Ambito Foggia e Bat, e dedicata a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’appuntamento è per giovedì 11 dicembre, a partire dalle 16, all’ex Convento San Domenico di Troia, in via Regina Margherita 2.

Le realtà partecipanti, attive in diversi settori, stanno cercando nuove professionalità da inserire nei propri organici e hanno scelto l’evento come occasione per incontrare candidati in cerca opportunità di lavoro.

Le imprese sono: Timeless, Gami Impianti, Dicataldo Sabino, Schiavone Renato (Wellness Manager), Giannelli, Farris, Officina Elettrocar Iannacone, Shonny Group, Ats Monte Maggiore.

Le aziende avranno a disposizione una postazione presso la quale svolgere colloqui con i candidati in linea con le figure professionali ricercate.

Obiettivo dell’evento è rafforzare il collegamento tra istituzioni, realtà produttive locali e cittadini, creando uno spazio di incontro tra chi offre opportunità di lavoro e chi è alla ricerca di un’occupazione, con particolare attenzione alle aree interne e ai territori meno serviti dai servizi per il lavoro.

I lavori si apriranno con una tavola rotonda che riunirà rappresentanti di Arpal Puglia, amministratori comunali e stakeholder del mondo delle politiche attive (associazioni datoriali, di categoria e sindacati) per discutere criticità, bisogni e prospettive del lavoro nei territori marginali.

Uno spazio sarà dedicato alla presentazione dei risultati 2025 del progetto “Il Camper del Lavoro”, realizzato da Arpal Puglia nei Monti Dauni e nel Gargano, in collaborazione con il Consorzio Mestieri Puglia. Il progetto, attraverso due unità mobili operative ogni settimana, ha raggiunto diversi Comuni privi di un Centro per l’Impiego, facilitando l’accesso ai servizi e contribuendo a ridurre le situazioni di svantaggio territoriale.

A seguire, il recruiting day offrirà ai cittadini la possibilità di sostenere colloqui diretti con le aziende presenti per posizioni aperte in diversi comparti: turismo–ristorazione–intrattenimento, edilizia–impianti, agroalimentare, logistica–trasporti, servizi amministrativi e altri settori. Sarà inoltre possibile prenotare colloqui online, nell’ambito della strategia regionale #mareAsinistra, pensata per valorizzare i talenti pugliesi residenti fuori regione.

Red.

Per partecipare al recruiting è necessario compilare il modulo di iscrizione a questo link



