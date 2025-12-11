Ecco (finalmente) l’ologramma di Federico II

Quando mancano pochi giorni alla fine dell’anno di Lucera Capitale regionale della Cultura, prende vita uno dei progetti permanenti del dossier, con l’attivazione dell’ologramma di Federico II, installato al museo Fiorelli che attende ancora il rientro di tre importanti reperti archeologici dalla Cina.

La prima accensione e fruizione ufficiale è fissata per venerdì 12 dicembre alle 11, alla vigilia dell’anniversario della morte dell’imperatore svevo, che avvenne a Castelfiorentino nel 1250.

L’opera del designer digitale Fabio Viola, a fronte di un compenso di 60 mila euro che ha compreso anche la realizzazione di un’app legata ai Monti dauni tuttavia non reperibile sugli store di telefonia mobile, consiste in una ricostruzione attraverso una Holobox che consentirà ai visitatori di interfacciarsi con una rappresentazione tridimensionale. La figura creata li accompagnerà in un viaggio composto da dieci storie selezionate e ambientate a Lucera, sui Monti Dauni e nelle principali città federiciane della Puglia.

