Screening e psicologi, le iniziative Asl

Asl vuole rilanciare le attività della prevenzione oncologica con l’obiettivo di ampliare le adesioni fra la popolazione target, partendo dai dati registrati nel 2025 per lo screening del carcinoma del colon-retto e dalla differenza di genere.

Da gennaio, su 73.375 inviti rivolti ai cittadini di età compresa fra 50 e 69 anni, le adesioni sono state 15.087 (21%). I test con esito positivi sono stati 700 (4,64%) e che hanno consentito l’avvio tempestivo degli approfondimenti diagnostici e dei percorsi di cura.

Da qui, l’intenzione di avviare una serie di iniziative di sensibilizzazione finalizzate ad abbattere la resistenza fra gli utenti.

“Comprendere le differenze tra uomini e donne non è un dettaglio, ma un passaggio essenziale per garantire diagnosi più efficaci e percorsi di cura personalizzati – ha spiegato la dottoressa Teresa Prisco – e nella prevenzione del cancro del colon-retto, considerare sesso e genere consente di aumentare l’adesione ai programmi di screening e migliorare le condizioni di salute nella popolazione”.

“L’approccio di medicina di genere permette di individuare pattern di rischio differenti e di proporre interventi mirati. È un investimento concreto in termini di equità e di efficacia clinica”, ha aggiunto la collega Anna Michelina D’Angelo.

“La prevenzione diventa efficace quando riesce a parlare alle persone, cogliendone le specificità delle situazioni – ha concluso la dottoressa Elvira Sparacia – e per questo è fondamentale che lo screening del carcinoma del colon-retto sia programmato e comunicato tenendo conto delle differenze di genere, che influenzano sia il comportamento preventivo sia la risposta ai trattamenti”.

Inoltre, da oggi sarà operativo il servizio di Psicologia di Base previsto dalla legge regionale che ha istituito in Puglia la figura in ogni distretto socio-sanitario. All’Asl sono stati conferiti i primi tre incarichi, ma l’obiettivo è coprire tutti gli otto presidi della provincia (Foggia, San Severo, San Marco in Lamis, Cerignola, Troia-Accadia, Manfredonia, Vico del Gargano e Lucera), attingendo alla graduatoria regionale.

Il servizio nasce l’obiettivo di portare la psicologia direttamente nelle comunità e integrarla con i servizi sanitari territoriali, anche se nella fase iniziale ciascun professionista opererà per sei mesi, con un impegno di 24 ore settimanali.

Il servizio viene affidato a psicologi liberi professionisti con rapporto convenzionale, garantirà un supporto accessibile, tempestivo, qualificato e strettamente integrato con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, case della salute, case di comunità e servizi sanitari territoriali.

In particolare, intercetteranno il peso dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure sia per il pronto soccorso; organizzeranno l’assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura; interagiranno con i servizi specialistici di ambito psicologico e della salute mentale di secondo livello e con i servizi sanitari più generali; gestiranno le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia Covid-19; favoriranno lo sviluppo della cultura della salute e della sensibilizzazione sulle tematiche attinenti all’adozione di comportamenti e stili di vita salutari; promuoveranno il benessere psicologico.

“La firma dei primi contratti – ha dichiarato il direttore generale di Asl Foggia, Antonio Nigri – segna l’avvio operativo di un servizio atteso e strategico all’interno di un modello di prossimità che riconosce il benessere psicologico come componente essenziale e inseparabile della salute complessiva della persona. L’introduzione dello psicologo di base – prosegue - rappresenta un cambiamento culturale e organizzativo: significa portare i professionisti vicino ai luoghi di vita dei cittadini, nelle comunità, nei quartieri, negli spazi in cui il disagio può manifestarsi in modo silenzioso ma incisivo. Lo psicologo di base - conclude - diventa così un presidio di prossimità, capace di favorire il dialogo, sostenere le fragilità, orientare ai servizi e contribuire a costruire comunità più sane, consapevoli e resilienti”.

Red.