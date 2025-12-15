Mareggiata di impianti energetici in provincia

Sono almeno 1.800 gli impianti eolici disseminati sul territorio di Capitanata, autorizzati negli ultimi 25 anni. Lo denuncia la Lega Italiana Protezione Uccelli che ha fatto sapere come il Consigli dei Ministri nella seduta di qualche giorno fa ha dato il via libera ad altri 11 progetti solo per la Capitanata.

La procedura assomiglia a una imposizione, così da superare il dissenso di Soprintendenze o altri enti che dovessero o volessero eventualmente opporsi.

“La Puglia ancora una volta è stata presa a pesci in faccia – hanno commentato dall’Associazione pugliese presieduta da Enzo Cripezzi – anche se ha già il doppio di autorizzazioni sul target di 7.384 megawatt. E tutto questo con la compiacenza di amministratori regionali ed enti locali che fanno spallucce, soprattutto in provincia di Foggia dove si assiste a una vera e propria aggressione del settore, tra grattacieli eolici e migliaia di ettari ingoiati dalla lebbra fotovoltaica, oggi con l’inganno vergognoso dell’agrivoltaico, da stazioni elettriche, piste elettrodotti, container di batterie. Denunciamo da sempre procedure distorte e ridicole, con dati che smentiscono senza appello i piagnistei delle procedure ‘bloccate’. Qual è il disegno osceno dietro questa mostruosa svendita territoriale se non quello di ossequiare una miserabile contrattazione di territorio in cambio di briciole, da chi ne ricava lucrosi introiti finanziari? Falchi, allodole, occhioni e pernici di mare, la preziosa biodiversità degli ecosistemi agricoli e pastorali spazzata via, perfino nei siti riproduttivi. E ulteriori paesaggi agricoli buttati nello sciacquone dell’indifferenza, industrializzati senza vergogna. Non resta che celebrare le esequie per quello che fu il celebrato Piano Paesaggistico Territoriale Regionale pugliese e con esso tutti i valori territoriali. Chissà se il nuovo presidente Antonio Decaro voglia nominare addirittura un vero assessore all’ambiente e territorio, ponendo fine a un disinteresse indecoroso”.

Il dettaglio delle proposte autorizzate per la Puglia riguarda quasi tutti impianti agrivoltaici: “Frutti antichi Troia”, a Troia e di potenza nominale pari a 21.890 kilowatt picco; un altro di 80 megawatt tra Torremaggiore e San Severo; un altro di 140 MW a Cerignola; uno di 60 MW tra Rignano e San Marco in Lamis; uno denominato “Fv Cerignola”, da realizzarsi a Cerignola con opere di connessione alla rete previste anche ad Ascoli Satriano; uno denominato “Celone 02”, integrato da un progetto di riqualificazione agricola a Foggia, di 38 MW; un altro di 96 MW di potenza, da realizzarsi sempre ad Ascoli Satriano con opere di connessione a Melfi; uno a Castellaneta di ootenza pari a 34 MW con relative opere di connessione e di un impianto di accumulo di batterie; infine l’ultimo di potenza di 63 MW tra Mesagne e Brindisi.

Poi c’è anche un impianto fotovoltaico e opere di connessione a Manfredonia, in località Monachelle e l’ultimo è un impianto agro-fotovoltaico integrato con allevamento ovicaprino, di potenza di 50 MW combinato con sistema di accumulo di energia elettrica di 25 MW, per una potenza complessiva ai fini della connessione pari a 75 MW, sempre a Manfredonia in località “Panetteria del Conte”.

Red.

