Il lungo tour dei Gospel Italian Singers

Un tour che unisce musica, emozione e impegno sociale. I Gospel Italian Singers sono tornati a incantare l’Italia con il loro “Gospel Show – The Christmas Tour 2025-2026”, un viaggio musicale di oltre 40 date in circa un mese che intreccia spiritualità afroamericana e sonorità contemporanee, portando in teatro, piazze, chiese, carceri e scuole un messaggio di speranza, gioia e condivisione.

La formazione, diretta dal maestro Francesco Finizio, è composta da tredici elementi: otto voci, tre musicisti e due special guest internazionali. Quest’anno sono Ruth Whyte, potente voce afro-britannica che ha calcato palchi internazionali e si distingue per la sua passione nel trasmettere gioia e ispirazione attraverso la musica, e Prince Aka, cantante dalla presenza scenica magnetica, che arricchiscono ogni performance con intensità e carisma.

Il tour 2025-26 ha un’attenzione particolare al sociale, prima con un concerto tenuto all’istituto comprensivo Manzoni–Radice, con il coinvolgimento di alunni e famiglie in un’esplosione di energia gospel insieme al Coro “I Radiccioli” e poi il forte messaggio di pace, inclusione e spiritualità è arrivato anche nel carcere di Lucera. Il 23 dicembre, inoltre, stessa esperienza al Policlinico “Riuniti” di Foggia. Infine, è prevista l’iniziativa di destinare parte del ricavato dalla vendita del Cd del gruppo alla cooperativa Paidos, attiva nella tutela dei minori.

Un capitolo speciale è rappresentato dall’esibizione registrata il 4 dicembre al Teatro Curci di Barletta per lo spettacolo “Pace sulla Terra, Musica nel Cuore”, che sarà trasmessa in prima serata su Rai2 il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Sul palco con i Gospel Italian Singers, Ruth Whyte e Prince Aka, anche Raphael Gualazzi, Simona Molinari, Tony Bungaro, il mezzosoprano Salvina Maesano, il sassofonista Marco Zurzolo, il pianista Pasquale Cirilli e un'orchestra di trenta elementi diretta da Francesco Finizio.

Il tour è partito il 29 novembre da Atrani, e ha già toccato numerose località italiane e borghi della Capitanata. In provincia di Foggia, i Gospel Italian Singers si sono esibiti già a San Giovanni Rotondo e a Peschici, mentre il 18 toccherà a Cerignola, il 19 ad Apricena, il pomeriggio del 22 Lesina e la sera a Monte Sant’Angelo, il 24 mattina a Borgo Incoronata, il 25 pomeriggio a Roseto e la sera a Montefalcone, il 26 la mattina a Candela, il pomeriggio a Castelnuovo e la sera a San Severo, il 29 il concerto serale nella Cattedrale di Lucera.