Tutolo tira dritto su acqua e sicurezza

“Non mi fermerò e non mi arrenderò. Sarò soddisfatto solo il giorno in cui ci sarà una mobilitazione capace di spaventare chi ha il potere di decidere, costringendolo a dare risposte immediate a questo territorio. Se non arriveranno impegni concreti, siamo pronti a portare la protesta a Roma, anche con un accampamento davanti a Montecitorio. La Capitanata non può più vivere di chiacchiere e promesse fasulle”.

Così il consigliere regionale Antonio Tutolo ha riassunto gli obiettivi futuri della manifestazione cittadina che si è svolta ieri sera davanti alla Prefettura di Foggia, una mobilitazione pacifica per chiedere al Governo risposte concrete sui temi dell’acqua, della sicurezza e della riapertura del Tribunale di Lucera.

All’invito lanciato da Tutolo hanno preso parte diversi sindaci, assessori e consiglieri comunali della città Capoluogo, dei Comuni del Gargano e dei Monti Dauni, il presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti, la consigliera regionale Rosa Barone, nonché rappresentanti delle associazioni di categoria, oltre a cittadini e agricoltori.

Una presenza istituzionale significativa che dimostra come la Capitanata abbia compreso di trovarsi a un punto di non ritorno. Ed è per questo che stona stamattina il tentativo della senatrice Annamaria Fallucchi di sminuire l’iniziativa.

“È vergognoso che una senatrice - ha dichiarato Tutolo - invece di sostenere le richieste legittime dei cittadini, provi a banalizzare la mobilitazione di sindaci, amministratori e rappresentanti istituzionali che hanno compreso la gravità della situazione. Evidentemente la senatrice vive in una bolla dorata, osserva il mondo con gli occhiali rosa e non si rende conto che questo territorio, ultimo in tutte le classifiche nazionali, sta morendo e si sta spopolando. Qui la criminalità divora la nostra terra e i cittadini chiedono solo l’essenziale: acqua e sicurezza. Probabilmente è perché noi, che siamo stati scelti dai cittadini che hanno scritto il nostro nome nella cabina elettorale, sentiamo il peso di quella fiducia accordataci e il senso di responsabilità ci porta a lottare e a pretendere ciò che in altre province è garantito. La senatrice parla di mancanza di serietà da parte di chi ha manifestato ieri sera – aggiunge il consigliere – ma la vera serietà è forse annunciare finanziamenti fasulli di 190 milioni di euro? È serietà promettere l’inizio dei lavori a settembre sapendo che sarebbe stato impossibile? È serietà parlare di 41 milioni di euro che non esistono e che, se mai arriveranno, saranno solo per un insieme di progettazioni generiche e non specificatamente per la condotta del Liscione? È serietà annunciare la riapertura del Tribunale di Lucera e poi farla sparire nel giro di un giorno? Alla senatrice chiedo due cose: che presenti ufficialmente un emendamento per la riapertura del Tribunale di Lucera e che accetti un confronto pubblico, diretto e sereno, dove e quando vorrà, con un moderatore scelto da lei, per discutere con me dei problemi della provincia di Foggia.

La manifestazione di ieri ha dimostrato che la Capitanata è unita, al di là delle appartenenze politiche. La senatrice Fallucchi non ha ancora capito – ha concluso – che difendere questa terra significa fare fronte comune. Chi pensa solo a difendere una posizione politica è il vero male della Capitanata. Noi invece continueremo a lottare insieme, perché il tempo delle promesse è finito ormai: servono fatti, risorse, risposte”.

Red.