La Provincia di Foggia ha sbloccato 5,5 milioni di euro che verranno destinati alla manutenzione di nove strade provinciali, con un’attenzione particolare alle aree interne dei Monti Dauni.

Si tratta in particolare delle numero 1 Neviera di Motta – Ponte 13 Archi (Celenza Valfortore), 2 Cupello–San Marco la Catola–Ponte San Giacomo, 5 Lucera–Ponte Fortore (Casalnuovo Monterotaro), 6 Lucera–Castelnuovo della Daunia, Lucera–Sculgola, 10 Torremaggiore–Casalvecchio di Puglia, 11 Torremaggiore–Casalnuovo Monterotaro, 90 Ascoli Satriano–Serra la Caccia e 134 Volturino–Crocella di Motta, con la messa in sicurezza del ponte al km 1+300

Inoltre, da Palazzo Dogana hanno fatto sapere che nei giorni scorsi sono stati aggiudicati tre nuovi accordi quadro, che prevedono ciascuno 4 milioni di euro per la manutenzione delle strade dei Monti Dauni, del Gargano e del Tavoliere fino al 2028.

Red.