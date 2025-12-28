Gli ultimi cambiamenti urbanistici con Pitta

La seduta di Consiglio comunale di lunedì scorso, l’ultima dell’anno, ha chiuso anche il cerchio sulla gestione urbanistica degli oltre cinque anni di presenza di Giuseppe Pitta a Palazzo Mozzagrugno, sia come sindaco ma anche come assessore che ha detenuto sempre per sé la delega specifica.

I quattro argomenti in aula, seppure con una certa difficoltà politica, alla fine sono passati tutti all’unanimità.

Anzitutto altri due Piani Urbanistici Esecutivi, per il momento solo “adottati”, quindi come avvio di un percorso che produrrà effetti e adempimenti come minimo per buona parte del 2026.

Il primo prevede la realizzazione di una media struttura di vendita (Gruppo Famila) tra la zona 167 e il quartiere Lucera 2, la quale si aggiunge a quella Lidl che ha aperto qualche giorno fa su Via Foggia, e a un’altra prevista a marchio Eurospin sempre in zona 167, la cui costruzione però è attualmente sub iudice, in attesa della definizione del ricorso al Tar presentato da Penny Market, altro player del settore che opera già da qualche anno sempre in Via Montesanto.

In questo caso il soggetto proponente è la ditta Favial di Cerignola che aveva già ottenuto da parte del Consiglio la cosiddetta “sdemanializzazione” di un tratto di strada di 80 metri, al costo di 42 mila euro. Il progetto prevede anche edifici residenziali (per 15.700 metri cubi di volume), tutto racchiuso in due comparti a ridosso di Viale Europa, dove troverà sede anche una palazzina di proprietà comunale destinata a funzioni pubbliche. La superficie complessiva è di circa 26 mila metri quadri, pari al 75,5% delle aree di proprietà dei promotori che hanno messo insieme i propri terreni, con una prevista cessione di aree al Comune di circa 35 mila metri quadri e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.



L’altro Pue è della famiglia Sacco che vuole operare in zona Pezza del Lago, a partire dalla rimozione del vecchio mulino su Via Appulo Sannitica, del quale è previsto l’abbattimento ma anche il lascito sul posto di una piccola testimonianza di archeologia industriale, simbolo di una storia locale in realtà non interrotta ma soltanto trasferita. In questo caso, la superficie considerata è di oltre 67 mila metri quadri, da cui si sviluppa un conteggio di volumetria di 24 mila metri cubi di edilizia mista, suddivisa in 18 lotti tra residenziali e terziario. Questo Pue ha la particolare previsione, inserita una decina di anni fa nel Piano Urbanistico Generale, di scambiarsi superfici con il Comune, per fare spazio anche a un “ampio polo sportivo a livello urbano ed extraurbano” sul sedime dell’attuale (e abbandonato) ex centro sportivo San Pio X, su cui potrebbe finire anche il nuovo stadio. Il ruolo di Palazzo Mozzagrugno in questo caso è quindi pure di soggetto attuatore che comunque beneficerà di quasi 3 milioni di euro di opere di urbanizzazione nella zona.

Il dirigente comunale Antonio Lucera ha spiegato che i privati detengono il 58% dei suoli, l’ente un altro 32% e altri piccoli proprietari non vanno insieme oltre il 10.

Pitta ha ipotizzato di mettere a bando i lotti di spettanza comunale, così da recuperare risorse da investire per gli impianti sportivi prospettati.

Un altro capitolo della serata ha riguardato la riconfigurazione dell’area circostante l’anfiteatro (Via delle Porte Antiche, Via Grieco, Via Cacciatore, Via Follieri, Via Foggia), ai fini della “rapida attuazione” di un altro progetto edilizio previsto su un’area che si presenta molto estesa e frammentata da una moltitudine di proprietari, ora equilibrato in due settori da poco più di 5 ettari l’uno. In questo caso sono soprattutto due i soggetti proponenti, Società Agricola Sveva e Olivieri Costruzioni, entrambi associabili alla stessa omonima famiglia di imprenditori locali.

Con questa operazione, secondo le intenzioni messe per iscritto al Comune, si dovrebbe raggiungere l’obiettivo di “ottimizzare la gestione del territorio e rispondere a nuove esigenze urbanistiche”, finalizzata anche all’eliminazione di situazioni di degrado edilizio, igienico e sociale.

In questo caso, Lucera ha precisato che il perimetro esterno non viene modificato, che in caso di presentazione di un Pue verrà chiesto un ulteriore e più specifico parere della Soprintendenza, e pure in questa situazione sono previste forti cessioni di suolo all’ente (70%) a fronte della concessione di un bassissimo indice di cubatura, di solo lo 0,4%.

Infine, è stato avviato il procedimento di variante al Pug in relazione alla riduzione da 250 a 50 metri del vincolo di rispetto del cimitero cittadino, con la possibilità di trasferire diritti volumetrici da dentro e fuori l’area interessata tra Via San Severo, Viale 8 Marzo e Viale Dante. L’autorizzazione, però, deve arrivare dalla Regione Puglia.