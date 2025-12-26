La lenta agonia del centro storico

Gentile redazione di Luceraweb,

vi scrivo per segnalarvi una situazione che sta creando forti difficoltà ai commercianti e, più in generale, alla vita del centro cittadino di Lucera.

Invece di essere sostenute, molte attività commerciali si sentono penalizzate da alcune scelte che stanno allontanando cittadini e visitatori. La presenza quasi esclusiva di parcheggi a pagamento, unita al continuo rischio di sanzioni, scoraggia le persone dal recarsi in centro. Non è un caso, infatti, che molti preferiscano spostarsi fuori paese per fare acquisti o trascorrere il proprio tempo.

Le conseguenze sono evidenti: meno affluenza, meno lavoro e una crescente difficoltà nel mantenere aperte le attività. Tutto questo avviene in un contesto in cui il supporto ai commercianti appare insufficiente.

Riteniamo importante dare voce a queste problematiche affinché possano nascere soluzioni concrete, capaci di valorizzare il centro e sostenere chi ogni giorno contribuisce all’economia locale. Decisioni che allontanano le persone rischiano, nel lungo periodo, di danneggiare l’intero paese.

Vi chiediamo, se possibile, di dedicare un post o uno spazio di approfondimento a questo tema, così da stimolare un confronto costruttivo e sensibilizzare cittadini e istituzioni.

Grazie per l’attenzione e per il lavoro di informazione che svolgete quotidianamente.

Gianna

Le rilancia una questione di cui si è parlato anche nell’ultima seduta del Consiglio comunale. Si è solo parlato però, perché di scelte e soluzioni non ne sono venute fuori, tranne la presa d’atto che le frequenti aperture di grossi esercizi di vendita nelle zone periferiche sta sottraendo altra clientela nel centro storico, peraltro assediato dai parcheggi a pagamento che non vuole nessuno, tranne chi è direttamente interessato. Anche su questo argomento sarebbero necessarie decisioni drastiche ma che certamente nessuno di prenderà la responsabilità di adottare.