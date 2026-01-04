Lavori sui marciapiedi della città

I recenti programmi di rifacimento di numerose strade comunali sembrano aver generato delle economie, quantificate in 1.191.000 euro. La Giunta Pitta ha deciso che debbano essere utilizzate per la manutenzione dei marciapiedi, altro capitolo delicatissimo dell’urbanistica cittadina, non fosse altro per l’ammontare dei contenziosi provocati da buche e fessurazioni pericolose e dannose per i pedoni. L’esecutivo ha dato mandato al dirigente dell’ente di cominciare ad allestire un progetto specifico, con espressa indicazione dei luoghi su cui poi intervenire in relazione alle risorse disponibili.

Questo l’elenco con ordine di priorità: Via Perugia (Da Via Napoli fino a Via Giordano Bruno), Via Milano (Da Via Bologna fino a Via Perugia), Via Trento (Da Via Napoli fino a Piazza Murialdo), Via Roma (Da Via Napoli fino a Piazza Murialdo), Via Mazzini (Da Via Napoli fino a Piazza Cuomo), Via Toti (Da Via Mazzini fino a Viale Castello), Via I Maggio (Da Via Mazzini a Fine Strada), Via Puglia (Da Via Suburgale Castello a Via Sicilia), Via Sicilia (Da Via Livorno a Largo Senza Nome), Via Livorno (Da Via Martiri di Portella della Ginestra fino a Via Mazzini), Via Martiri di Portella della Ginestra (Da Via Suburgale Castello fino a Fine Strada), Via Abruzzi (Da Largo su Subuirgale Castello fino a Largo Senza Nome), Via Brindisi (Da Via Suburgale Castello fino a Via Trieste), Via Trieste (Da Via Indipendenza fino a Via Firenze), Via Torino (Dal civico 33 fino a Viale Appennini), Via Palermo (Dal civico 11 fino a Fine Strada), Via Bruno (Da Via Mazzini fino a Piazza Murialdo), Via Beato Angelico (Da Via Canova fino a 50mt.), Via d'Acquisto e Parcheggio, Via San Severo (Da intersezione con Via Aldo Moro ad intersezione con Via Prati), Via Porta Foggia (Dal civico 4 ad intersezione con via Giotto e da intersezione con via Giotto a Catapano Grafiche), Circonvallazione - Via Napoleone Battaglia (Dal civico 35 all'intersezione con via Ciro Petrilli e da intersezione con via Spina Luigi all'intersezione di Porta Foggia), Circonvallazione - Via Vittorio Veneto (Dal civico 62 fino all'attraversamento di Porta Troia), Circonvallazione - Via a Porta Croce (Da intersezione di Porta Troia fino al civico 41 Torrefazione e dal civico 41 Torrefazione all'intersezione con via Mazzini), Circonvallazione - Via Aldo Moro (dall’attraversamento pedonale in prossimità di via Indipendenza fino all’intersezione con via De Peppo), Traversa Viale Canova, Parcheggio antistante Hotel Sorriso, Viale Lastaria (Da intersezione con via Fiorelli ad intersezione con Via Ettore Cavalli), Via La Cava (Da intersezione con via Gaetano Begalli al civico 16), Strada intersezione con SP. 5 per Pietramontecorvino (Da intersezione con SP.5 km. 1,500 per 900 metri), Via Magnani (Parcheggio antistante l’ufficio Postale), Via Sacco e Vanzetti (Progetto apertura strada esistente), Viale Aldo Moro (dal civico 92 al civico 122, immediatamente prima dell’intersezione con piazza Martiri di via Fani).

Un altro piccolo gruzzolo deriva invece da economie provenienti dal progetto "StradaxStrada" e consistente in 122 mila euro. In questo caso, la destinazione di rifacimento dei marciapiedi riguarda in particolare Viale Michelangelo, Viale Leonardo da Vinci e Via Follieri, angolo Via Spina.

r.z.