Danni e rischi dalla nuova legge 'Montagna'

Il fatto che sia stata rimandata l’approvazione del decreto attuativo sulla nuova legge con cui il Governo Meloni vuole regolare la classificazione dei Comuni di montagna non fa stare affatto tranquilli molti sindaci italiani, tra cui quelli soprattutto dei Monti dauni. Questo perché basta leggere quali sono al momento le intenzioni per capire che ci sarà da lottare parecchio per portare nella Conferenza Stato-Regioni un testo diverso rispetto a quello che era in programma qualche giorno prima di Natale: “Intesa, ai sensi dell’art.2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e autonomie, recante la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani”.

In termini più semplici, significa che si vuole mettere mano ai parametri fissati nel 1952, stabilendo nuovi criteri di definizione. Finora sono stati questi: almeno l’80% della superficie situata al di sopra dei 600 metri sul livello del mare; la differenza tra l’altimetria superiore e l’altimetria inferiore superiore ai 600 metri; il reddito imponibile medio per ettaro inferiore alle 2.400 lire, con prezzi di riferimento agli anni 1937-1939.

Nella nuova legge 131, sono stati individuati così: il 25% della superficie deve essere sopra i 600 metri e il 30% di superficie deve essere con almeno un 20% di pendenza, avere un territorio con altimetria media superiore ai 500 metri; risultare “intercluso”, cioè interamente circondato da altri Comuni che rispettano uno dei primi due criteri.

Il risultato per la provincia di Foggia sarebbe disastroso, perché sul Gargano restano solo Vico e Monte Sant’Angelo, mentre sui Monti dauni restano in dodici, cioè Accadia, Alberona, Anzano, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito, Faeto, Monteleone, Motta, Panni, Roseto, Sant'Agata e Volturara.

Perderebbero lo status Cagnano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Peschici, San Nicandro e Vieste sul Gargano e Carlantino, Casalnuovo, Celenza, Rocchetta e San Marco la Catola sui Monti dauni dove la cosiddetta Area interna verrebbe messa a rischio sopravvivenza, anche perché chi resta fuori non avrebbe la possibilità di accedere ai fondi previsti dalla nuova norma, 200 milioni di euro all’anno da utilizzare per asili, nidi e scuole, sanità, aiuti alle giovani coppie, telelavoro, agricoltura, sostegno alle start up, oltre a università, formazione e banda larga.

E per spiegare bene quale sarebbe lo scenario che si andrebbe concretizzando soprattutto in Capitanata, bisogna chiedere a uno che da una vita si occupa di questi temi sul campo. Prima come ex amministratore locale con i suoi 15 anni da sindaco di Biccari, e oggi come divulgatore dei tratti distintivi di un territorio nazionale evidentemente esaltato a parole e poi trascurato nei fatti, per l’occasione lungo tutta la dorsale appenninica.

“Ci troviamo di fronte a ragionamenti che confondono e semplificano – ha dichiarato Gianfilippo Mignogna che è stato il primo a lanciare l’allarme già diverse settimane fa – perché non è una questione di cime e di vette, ma di sistemi. Da mesi stiamo provando a dire che i criteri annunciati per la nuova classificazione dei Comuni montani non vanno bene. Del resto, quando si pretende di stabilire da Roma, sulla carta, con il righello e la squadra, cosa è ‘montagna’ e cosa non lo è, si rischia di fare molti danni sui territori. Perché certi luoghi vanno visti, compresi, letti e non soltanto divisi, separati e classificati da lontano sulla base di quote, pendenze e medie che sembrano uscite da un libro di geografia delle scuole elementari di qualche decennio fa. La conseguenza pratica è che meno della metà dei Comuni dei Monti dauni sarebbero ancora considerati montani. Per tutti gli altri, resteranno disagi, condizioni e specificità tipiche della montanità, senza però i fondi e le misure previste dalla nuova Legge 131. Un territorio unito in tante cose e ora diviso dalla politica. L’insufficienza di questi criteri ha effetti addirittura paradossali se si considera il caso di Biccari che, pur avendo la cima più alta della Puglia (Monte Cornacchia, 1.151 metri), non rientra nella nuova classificazione per via dell’ampia parte a bassa quota del proprio territorio che inevitabilmente impatta sulla media altimetrica complessiva. Siamo, in un certo senso, alla statistica del famoso Pollo di Trilussa. Il decreto con l’elenco è pronto ma non è stato ancora approvato. La politica, volendo, può ancora correggere il tiro. Ma bisogna che non siamo sempre gli stessi a parlare, abbiamo bisogno di parlamentari e consiglieri regionali che facciano sentire la propria voce anche a queste latitudini”.

A fargli eco sono stati diversi sindaci, tra cui Giovanna Santacroce di Volturino anche nella veste di referente regionale dell’Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani, e Noè Andreano di Casalvecchio, anche come vice presidente regionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, proprio con la delega alle Aree Interne. Entrambi hanno dichiarato la loro contrarietà al provvedimento, assieme a molti altri che hanno già preso posizione.

Tra le reazioni negative “sovracomumali”, ci sono state quelle del vice presidente della Giunta regionale, Raffaele Piemontese: “Altro che riconoscimento e promozione delle zone montane – ha dichiarato – perché quel provvedimento rappresenta un colpo durissimo per vaste aree del Mezzogiorno e, in particolare, per la provincia di Foggia dove molti Comuni vengono cancellati dalla mappa statale, nonostante condizioni territoriali, infrastrutturali, ambientali e socio-economiche che da decenni ne giustificano il riconoscimento e il sostegno pubblico. Ridurre la montagna a una formula matematica, ignorando isolamento, fragilità demografica, carenza di servizi essenziali, rischio idrogeologico, distanza dai presidi sanitari e scolastici, stagionalità dei collegamenti, significa tradire lo spirito stesso dell’articolo 44 della Costituzione e della stessa nuova legge 131. Sul Gargano e nei Monti dauni la montagna non è solo una quota altimetrica ma un sistema territoriale fragile, complesso, spesso periferico, che vive gli stessi svantaggi strutturali delle aree appenniniche più alte, pur senza raggiungere soglie arbitrarie fissate da Roma. Escludere questi Comuni significa escluderli anche dal perimetro delle future misure su sanità, istruzione, incentivi alle imprese, lavoro agile, casa e servizi, perché la nuova classificazione diventa la base vincolante per l’accesso ai fondi e alle politiche nazionali, a partire dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane. Questa scelta assomiglia sempre più a un taglio di risorse mascherato, in cui il riequilibrio dei conti pubblici viene scaricato sulle aree interne, sulle comunità più esposte allo spopolamento e alla desertificazione sociale. Per la Capitanata, le conseguenze sono meno risorse e strumenti e più solitudine istituzionale. Cambiare per decreto i confini della montanità significa anche mettere in crisi programmazione e progettualità, generando incertezza amministrativa e blocco degli investimenti. Serve una correzione immediata, integrando i criteri geomorfologici con indicatori socio-economici e di accessibilità ai servizi, come del resto avviene in molte esperienze europee”.

Dopo di lui, il consigliere regionale Antonio Tutolo: “Ecco un altro caso concreto in cui le parole dicono una cosa e poi i fatti conducono ad altro, e come sempre di dannoso verso la provincia di Foggia e in particolare le zone più fragili del territorio. Abbiamo capito benissimo qual è pure stavolta il giochino: siccome non ci vogliono trovare i soldi per tutti quelli che ne hanno bisogno nelle aree più disagiate del Paese, allora si preferisce diminuire il numero di chi ne avrebbe diritto e l’operazione viene fatta naturalmente a beneficio delle regioni del nord, dove i criteri indicati dalla legge premiano ovviamente le aree alpine. Insomma, solo Cortina è montagna, dove già stanno bene. Chissà se il Ministro degli Affari Regionali, Roberto Calderoli, che ha proposto la legge, è mai venuto in provincia di Foggia a vedere come stanno messe tante comunità che sono ogni giorno a rischio sopravvivenza sociale ed economica. Questa è un’altra battaglia da combattere prima che avvenga l’irreparabile, e io sono pronto a farla così come sta già accadendo per le strade statali e provinciali e per l’acqua a beneficio dell’agricoltura e non solo. Sono pronto a stare al fianco dei sindaci e delle popolazioni di chi vedrebbe ulteriormente peggiorare la propria situazione quotidiana, perché poi è inutile parlare di povertà e spopolamento se poi lo Stato agevola questi processi proprio per chi avrebbe bisogno di maggior sostegno. Quindi invito i sindaci a fare fronte comune e a mobilitarsi con le proprie comunità. Appoggerò ogni iniziativa, perché solo insieme potremo impedire che si compia un altro scippo ai danni di questo territorio.

Infine, mi auguro che la proclamazione degli eletti avvenga al più presto, in modo che possa portare subito la questione all’attenzione del Consiglio regionale”.

