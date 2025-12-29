L'Orchestra da Camera chiude la stagione

Sono giorni piuttosto intensi quelli dell'Orchestra da Camera di Lucera, con il suo fiore all'occhiello della formazione giovanile intitolata alla memoria di Giuseppe Massariello, che si appresta a concludere la sua stagione concertistica, naturalmente nel periodo di esibizioni a tema anche natalizio.

Il tour de force è cominciato nel Castello Ducale di Torremaggiore lunedì 22 dicembre ed è proseguito la sera del 26 proprio a Lucera, dove gli “adulti” hanno accompagnato la Corale “Santa Cecilia” in occasione del tradizionale Concerto di Natale nella basilica di San Francesco.

Due giorni dopo, nella chiesa del Sacro Cuore di Lavello, le note natalizie del centro lucano sono state affidate da una formazione composta dai violini di Luca Borrelli e Fabrizio Rongioletti, dalla viola di Michele Trematore e dal violoncello di Michela Celozzi.

Stasera l’Orchestra sarà ospite in apertura dello spettacolo atteso nella cattedrale angioina dei Gospel Italian Singers diretti dal maestro Francesco Finizio.

Domani sera, 30 dicembre, infine, l’esibizione conclusiva si terrà nella chiesa della Pietà.

“Sarà un'occasione di saluti al pubblico e ringraziamenti all'Amministrazione comunale e al parroco don Rocco Coppolella – hanno spiegato i dirigenti del sodalizio – perché nostri sostenitori attivi degli eventi in un anno vissuto specie che la città ha vissuto come Capitale della Cultura di Puglia 2025”.

