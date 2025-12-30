Il Lucera Calcio torna comunque in campo

Almeno dal punto di vista agonistico, l'emergenza del Lucera Calcio è rientrata parzialmente, perché un gruppo di giocatori locali ha deciso di continuare l'attività sul campo, riprendendo gli allenamenti in vista dell'impegno casalingo di domenica prossima contro il Corato, con ingresso libero e comunque contingentato alla capienza ridotta stabilita negli ultimi mesi.

In realtà anche questa decisione era nell'aria, perché la dirigenza non ha mai rotto veramente i rapporti con diversi calciatori lucerini, ai quali poter chiedere un sacrificio in nome della maglia e della città, cosa più difficile per un atleta proveniente da fuori, tanto più se dovesse lamentare pendenze economiche non soddisfatte.

Lo ha reso noto la stessa società che a questo punto non sembra più voler smobilitare come piuttosto precipitosamente annunciato all'anti vigilia di Natale, con propositi di consegnare il titolo sportivo al sindaco Giuseppe Pitta che però non è mai stato formalmente investito dell'incombenza, pur avendo manifestato la volontà di dare il proprio contributo di garanzia e vicinanza ai colori biancocelesti.

Il capitano Simone Ricciardi ha rinnovato la sua disponibilità assieme ad altri compagni, lo stesso che il 23 dicembre aveva guidato una delegazione a Palazzo Mozzagrugno per comunicare il disimpegno della squadra dopo la presa d'atto che non ci fossero soldi sufficienti per continuare il campionato. La formazione nel prosieguo sarà quindi composta presumibilmente da soli atleti locali, tra cui diversi giovanissimi, incaricati di racimolare i punti necessari per raggiungere la salvezza e quindi mantenere la categoria della Promozione.

Da Via Bologna lo hanno definito "un atto d’amore e di passione che merita il massimo riconoscimento, in attesa che nuove forze possano entrare in scena e aprire un nuovo capitolo, il nostro cuore e la nostra determinazione sono con questi giovani atleti".

In effetti l'obiettivo sarebbe quello di favorire l'ingresso di quanto mai possibili e ventilati nuovi contributi finanziari, quelli che al momento mancano per stessa ammissione del presidente onorario Antonio Dell'Aquila, il quale ha riferito di aver ricevuto circa 72 mila euro dal gruppo energetico guidato da Enrico Ortelli che tuttavia si sta rivelando l'unico vero sponsor del sodalizio. Dall'entourage dall'architetto brianzolo hanno fatto sapere che gli accordi di inizio stagione erano per una cifra di poco superiore a quella già erogata, per cui mancherebbe solo una piccola tranche di pochissime migliaia di euro. La somma totale pattuita non è casuale, poiché quasi identica a quella utilizzata l'anno scorso ma per l'intero campionato, e comunque specificamente destinata alla copertura dei compensi di squadra e staff tecnico.

Un "raddoppio", quindi, che è rimasto solo nelle intenzioni, tant'è vero che dalla Lombardia non hanno nascosto lo stupore per una così repentina "ritirata" che non sarebbe passata prima da un concreto ridimensionamento di obiettivi e budget, sintomo comunque evidente di una quasi totale assenza di risorse provenienti dal territorio. La circostanza è stata effettivamente confermata anche dalla società nel comunicato precedente, ma sulle ragioni di questa situazione bisognerebbe aprire una fase di riflessione sul tema dell'attrattività e credibilità dell'attuale gestione che va avanti da una decina d'anni.

