I premi Lotteria Italia in Capitanata

Sono tre i premi della Lotteria Italia estratti ieri sera relativi a biglietti venduti in provincia di Foggia. Si tratta di due tagliandi da 50 mila euro venduti rispettivamente ad Ascoli Satriano (V015643) e Foggia (Q419219), mentre un terzo da 20 mila venduto acquistato a Cerignola (L318846).

Il totale del montepremi è stato di 22,5 milioni, con la Puglia scarsamente raggiunta dalla dea bendata, visto che si contano solo altri pochissimi numeri vincenti perlopiù nel Barese.

Red.