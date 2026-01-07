07/01/2026 08:54:47
I premi Lotteria Italia in Capitanata
Sono tre i premi della Lotteria Italia estratti ieri sera relativi a biglietti venduti in provincia di Foggia. Si tratta di due tagliandi da 50 mila euro venduti rispettivamente ad Ascoli Satriano (V015643) e Foggia (Q419219), mentre un terzo da 20 mila venduto acquistato a Cerignola (L318846).
Il totale del montepremi è stato di 22,5 milioni, con la Puglia scarsamente raggiunta dalla dea bendata, visto che si contano solo altri pochissimi numeri vincenti perlopiù nel Barese.
Red.
(Luceraweb – Riproduzione riservata)
Condividi con:
ULTIME NEWS DALLA HOME:
I premi Lotteria Italia in Capitanata
07/01/2026 08:54:47
La parrocchia in zona 167 (era) sui suoli del Comune
06/01/2026 20:26:48
Un'app del Comune per i cittadini
06/01/2026 18:43:21
Non si spenga l’inquietudine
05/01/2026 21:54:01
Le fiabe di Natale all’Epifania
05/01/2026 21:38:34
Lavori sui marciapiedi della città
04/01/2026 21:28:12
Meno hotel, più affitti brevi
04/01/2026 21:14:07