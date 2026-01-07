Addio a Raffaele Calabria

Con profondo dolore e il cuore colmo di commozione, condividiamo la scomparsa di Raffaele Calabria, avvenuta il 5 gennaio 2026.

Ci lascia un uomo che ha fatto della dedizione al lavoro e dell’amore per la famiglia i pilastri della propria vita. Persona devota e discreta, è stato guida silenziosa e presenza costante per tutti noi.

Ha amato profondamente la sua città, che ha sempre rispettato e servito con onestà, così come ha onorato le proprie origini, trasmettendo gli stessi valori alla sua amata famiglia.

Il suo ricordo resterà vivo nei nostri gesti, nei nostri valori, nelle nostre scelte quotidiane e nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Grazie Nonno Lello