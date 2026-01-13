Perché iscriversi all’IC Bozzini-Fasani

L’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Bozzini-Fasani di Lucera propone diverse formule organizzative dell’orario scolastico per rispondere alle esigenze delle famiglie. Promuove inoltre a corredo della normale attività didattica progetti volti ad arricchire l’esperienza formativa dei bambini e dei ragazzi e ogni anno presenta agli alunni una tematica particolare legata alla convivenza civile.

Durante l’anno scorso, dopo la visione del film “I pantaloni rosa”, è stata posta particolare attenzione al tema del bullismo e tutti i plessi sono stati contraddistinti dal colore rosa anche durante il periodo natalizio.

I diritti dei bambini stanno invece caratterizzando quello attuale, con attività ricreative, canzoni, cartelloni, video animati e tanto altro. Tali attività hanno lo scopo di far prendere consapevolezza agli allievi dei propri diritti. Attraverso un approccio laboratoriale e multimediale — che spazia dai video animati alla creazione di cartelloni colorati e canzoni a tema — gli alunni stanno scoprendo non solo i propri diritti, ma anche l’importanza del rispetto reciproco. L’obiettivo è trasformare concetti astratti in consapevolezza quotidiana, affinché ogni bambino possa sentirsi protagonista attivo e protetto all’interno della nostra comunità scolastica.

Spazi ampi e sicuri

L’istituto garantisce un ambiente di apprendimento sicuro e stimolante. Tutte le aule della scuola sono estremamente ampie e luminose, progettate per offrire il massimo comfort termico e acustico. Ogni spazio didattico è pienamente conforme alla normativa vigente in materia di edilizia scolastica (D.M. 18/75) , garantendo una capienza degli alunni superiore agli standard minimi richiesti. In questo modo si evitano situazioni di sovraffollamento che in caso di emergenza potrebbero causare notevoli problemi di gestione. Questo permette di assicurare non solo il distanziamento e la sicurezza necessari, ma anche la possibilità di organizzare la classe in contesti laboratoriali e di gruppo, favorendo un movimento fluido e un’interazione serena.

Personale qualificato

I docenti sono in costante aggiornamento per promuovere l’autonomia, la creatività e il pensiero critico di ogni alunno, unendo l’esperienza pedagogica alle tecnologie più avanzate. Grazie ai corsi Pnrr, tutto il personale è specializzato nell’uso dell’Intelligenza Artificiale e degli strumenti digitali di ultima generazione. La didattica quotidiana viene sviluppata in tutte le classi con l’utilizzo delle Digital Board, permettendo di offrire una scuola che è pronta a guidare bambini e ragazzi nelle sfide tecnologiche del XXI secolo, promuovendo autonomia e pensiero critico in ambienti sicuri e all’avanguardia. La formazione ha coinvolto anche il personale di segreteria, garantendo alle famiglie una gestione burocratica più rapida, digitale e senza sprechi di tempo.

I collaboratori scolastici, sempre identificabili grazie al nome riportato sul cartellino identificativo sulla divisa, offrono alti standard di sorveglianza degli alunni, gentilezza, disponibilità, ordine e pulizia di tutti gli spazi della scuola.

Orari e organizzazione

L’offerta formativa prevede due modelli orari per la Scuola Primaria e dell’Infanzia: Tempo normale e Tempo Pieno. Per la Secondaria di I grado, dove non è previsto il Tempo Pieno, il modulo prevede 30 ore settimanali dal lunedì al sabato.

Questa soluzione è quella preferita dalla maggior parte delle famiglie, a differenza della “settimana corta” che prevede il sabato libero, ma attuabile solo a fronte di un ampio consenso fra tutte le parti interessate. Quest’ultima scelta non è solo una decisione didattica, ma una vera e propria operazione di “ingegneria sociale” che coinvolge molti attori: genitori, alunni, personale docente e non docente, scuole del territorio e Comune e quindi non può essere imposta dall’alto, ma deve essere l’espressione di una scelta condivisa dalla maggior parte di un’intera comunità scolastica.

Gestione dei compiti

All’istituto Bozzini-Fasani, il benessere psico-fisico degli alunni viene ritenuto condizione primaria per un apprendimento efficace e duraturo. Per questo motivo l’offerta formativa pone una particolare attenzione alla gestione equilibrata dei compiti a casa. Parlare di “compiti equilibrati” significa superare l’idea del compito come “punizione” o come semplice “riempitivo” del tempo pomeridiano. I compiti non devono saturare il pomeriggio. Un carico è equilibrato quando permette al bambino/ragazzo di praticare sport o attività artistiche, giocare (fondamentale per lo sviluppo cognitivo fino ai 14 anni), riposare, garantendo le ore di sonno necessarie.

Nella pratica: per la scuola primaria, nelle classi a Tempo Pieno i compiti si svolgono prevalente a scuola, mentre in quelle a Tempo Normale e nella secondaria si mira a un equilibrio fra le materie e a una distribuzione che eviti i “picchi” (troppo studio tutto insieme per il giorno dopo). Durante le ferie e le festività, il carico di compiti è ridotto al minimo indispensabile.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Scegliere la scuola pubblica significa affidare la crescita dei propri figli a una struttura che mette al centro il successo formativo di ogni cittadino, lontano da logiche di profitto. È una scelta di garanzia, basata su standard qualitativi certificati e una cornice normativa rigorosa che tutela la sicurezza e la didattica. Mentre le scuole private possono offrire flessibilità oraria o servizi accessori, il sistema pubblico offre garanzie strutturali e pedagogiche specifiche.

In sintesi, scegliere la scuola dell’infanzia pubblica significa inserire il bambino in un sistema che lo accoglie non come un “cliente”, ma come un piccolo cittadino con pieni diritti. Il vantaggio principale risiede nella qualità certificata: gli insegnanti non sono scelti da una direzione privata, ma hanno superato concorsi statali che ne garantiscono la preparazione pedagogica. Questo si traduce in una didattica solida, libera da orientamenti ideologici e focalizzata esclusivamente sullo sviluppo armonioso del bambino.

Un altro punto di forza è l’inclusività reale. Nella scuola statale, la diversità è la norma e il sostegno per i bambini con fragilità è un diritto garantito e strutturato, non un servizio extra. Questo ambiente eterogeneo diventa una vera “palestra di vita”, dove si impara a relazionarsi con tutti, abbattendo le barriere sociali fin dai primi anni.

Infine, c’è la garanzia della trasparenza e della sicurezza: ogni aspetto, dai programmi educativi alla stabilità degli edifici, è regolato da norme rigide e monitorato costantemente. È una scelta di valore che coniuga l’eccellenza educativa alla massima accessibilità economica, permettendo a ogni famiglia di investire nel futuro dei figli contando su una struttura solida e affidabile.

È possibile scegliere tra

- Tempo Pieno (40 ore): 8–16 (dal lunedì al venerdì)

- Tempo Ridotto (25 ore): 8:15–13:15 (dal lunedì al venerdì)

Le sedi

Plesso Centrale

Via Raffaello – Zona 167

Codice Meccanografico FGAA842035

Plesso Fasani

Via Pasubio - Quartiere Pezza del Lago

Codice Meccanografico FGAA842057

Plesso Cappuccini

Via Corrado – Rione Cappuccini

Codice Meccanografico FGAA842013

Allegato A - Scheda di iscrizione scuola infanzia anno scolastico 2026/27

SCUOLA PRIMARIA

Modello su 6 giorni (lunedì-sabato) senza servizio mensa

Classi I – II – III: 27 ore settimanali 8.30–13

Classi IV – V: 29 ore settimanali – lunedì-venerdì 8.30–13.30 e sabato 8.30-12.30

Modello su 5 giorni (lunedì–venerdì) con servizio mensa

Per tutti, 40 ore settimanali 8.30–16.30

Le sedi

Plesso Centrale

Via Raffaello – Zona 167

Codice meccanografico FGEE84203A

Plesso Fasani

Via Pasubio Quartiere Pezza de Lago

Codice meccanografico FGEE84204B

Plesso Cappuccini

Via Corrado – Rione Cappuccini

Codice meccanografico FGEE842018



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Modello su 6 giorni (lunedì–sabato) - 8.10–13.10

Il vantaggio dei compiti: grazie all’organizzazione su sei giorni, le discipline vengono distribuite in modo equilibrato. Questo permette di ridurre il carico di studio domestico giornaliero, evitando pomeriggi estenuanti e favorendo un apprendimento costante e privo di ansia. In questo modo, il fine settimana rimane un tempo di vero riposo e condivisione familiare, senza il rischio di sovraccarichi che toglierebbero spazio al gioco e allo sport.

Plesso Centrale

Via Raffaello – Zona 167

Codice meccanografico FGMM842017

STRUMENTO MUSICALE

Suonare uno strumento non significa soltanto imparare a produrre dei suoni, ma rappresenta un’esperienza profonda che insegna ad ascoltare il mondo con una sensibilità diversa. Intraprendere questo percorso permette di sviluppare una capacità di attenzione e una disciplina che arricchiscono ogni aspetto della vita quotidiana.

Per offrire questa opportunità a tutti, sono disponibili corsi di pianoforte, sax, violino e violoncello, pensati per unire l’eccellenza didattica all’accessibilità.

Orari: 3 ore settimanali in fascia pomeridiana.

La segreteria è disponibile tutti i giorni dalle 8 alle 13.

Telefono: 0881-540389

Email: fgic842006@istruzione.it

Sito Web: https://www.icbozzinifasani.edu.it

Pagina Facebook: Istituto Comprensivo Bozzini Fasani

Link al Ministero per le iscrizioni (dalle 8 del 13 gennaio alle 20 del 14 febbraio)

Prenotazione di un appuntamento per visitare la scuola