I nuovi 50 consiglieri regionali

Dopo la proclamazione di due giorni fa del nuovo presidente della Regione, Antonio Decaro, oggi c’è stata quella dei 50 consiglieri pugliesi che formeranno l’assemblea. Al momento sono stati confermati tutti i nominati indicati dalla piattaforma Eligendo gestita dal ministero dell’Interno, ma sarebbero pronto diversi ricorsi giudiziari da parte di chi ritiene debbano essere fatti conteggi diversi, sia nell’interpretazione della legge elettorale che nelle vere e proprie attribuzioni di preferenze, visto che ci sono candidati distanti solo pochissimi voti rispetto a chi li ha preceduti. Nel frattempo il neo governatore dovrebbe comunicare nel giro di qualche giorno i dieci nomi della sua Giunta.

r.z.

Questo l’elenco completo su disposizione della Corte d’Appello di Bari.

Partito democratico (14) - Francesco Paolicelli, Ubaldo Pagano, Stefano Minerva, Donato Pentassuglia, Raffaele Piemontese, Toni Matarrelli, Domenico De Santis, Elisabetta Vaccarella, Loredana Capone, Cosimo Borraccino, Rossella Falcone, Isabella Lettori, Debora Ciliento, Giovanni Vurchio,

Decaro Presidente (7) - Giuseppe Fischetti, Silvia Miglietta, Giulio Scapato, Felice Antonio Spaccavento, Tommaso Gioia, Nicola Rutigliano, Graziamaria Starace

Movimento 5 Stelle (4) - Annagrazia Angolano, Cristian Casili, Rosa Barone, Maria La Ghezza

Per la Puglia (4) - Sebastiano Leo, Saverio Tammacco, Ruggiero Passero, Antonio Tutolo



Candidato presidente Luigi Lobuono

Fratelli d'italia (11) - Tommaso Scatigna, Paolo Pagliaro, Giampaolo Vietri, Nicola Gatta, Antonio Scianaro, Antonia Spina, Cataldo Basile, Renato Perrini, Giannicola De Leonardis, Luigi Caroli, Andrea Ferri

Forza Italia (5) - Paolo Dell'Erba, Marcello Lanotte, Anna Carmela Minuto, Massimiliano Di Cuia,

Paride Mazzotta

Lega (4) - Fabio Romito, Napoleone Cera, Gianfranco De Blasi, Antonio Paolo Scalera