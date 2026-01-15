Nessuna vera sanzione per Di Battista

Il provvedimento è datato 23 dicembre, ma solo nelle ultime ore è stata resa nota la sentenza della Commissione nazionale di Garanzia e Disciplina di Fratelli d’Italia che ha valutato la posizione di Antonio Di Battista, segretario del partito di Lucera.

L’imprenditore oleario era stato deferito a seguito di un esposto presentato dai due consiglieri comunali Francesco Di Battista e Francesco Russo, assieme ad altri due esponenti del circolo locale come Giovanni Tucci e Michele De Santis, chiedendo la decadenza del coordinatore dopo che questi aveva invocato formalmente e pubblicamente la decadenza di Russo da membro del Consiglio comunale, a causa delle sue numerose assenze alle sedute.

Il collegio giudicante erano presieduto da Giuseppe Corona e composto anche da Edoardo Burelli e Maria Modaffari, i quali hanno prima ascoltato entrambe le aperti e poi non hanno irrogato una effettiva sanzione, pur censurando il comportamento di Antonio Di Battista, rilevando per lo stesso “profili di criticità nell’ambito della condotta interna al partito – è scritto nel dispositivo – perché l’iniziativa è stata assunta in assenza di un preventivo e documentato coordinamento con le strutture apicali provinciali e regionali del partito, con potenziale effetto di disallineamento rispetto alla linea politica e istituzionale complessiva. In un’organizzazione partitica strutturata, infatti, iniziative che incidono direttamente sulla posizione di un rappresentante eletto (e che, per loro natura, possono riverberarsi sull’assetto del gruppo consiliare e sull’immagine esterna), richiedono, di regola, un passaggio di condivisione e armonizzazione con i livelli competenti, al fine di preservare unità d’indirizzo, coesione interna e corretto presidio dell’azione politico-istituzionale. Il Collegio prende anche atto che la condotta contestata non risulta assistita, allo stato degli atti, da un intento di contrapposizione al partito o di pregiudizio della sua immagine, emergendo piuttosto la finalità dichiarata, e comunque coerente sul piano astratto, di sollecitare la piena partecipazione dei rappresentanti eletti alle attività consiliari e, più in generale, di tutelare la credibilità della rappresentanza istituzionale. In tale prospettiva, l’iniziativa, pur censurabile per metodo, forma e per insufficiente raccordo, non appare connotata da quei profili di gravità tali da imporre, in questa sede, valutazioni afflittive o l’attivazione di ulteriori conseguenze disciplinari. Il Collegio censura il comportamento dell’incolpato poiché presenta profili di non corretta gestione divergenti dall’ordinato funzionamento interno e rileva in particolar modo il difetto di preventiva concertazione con i vertici territorialmente sovraordinati. Per il futuro, iniziative analoghe siano assunte solo previa interlocuzione e raccordo con i vertici provinciali e regionali, così da evitare frizioni interne e da assicurare un indirizzo unitario dell’azione politico-istituzionale”.

Questa decisione ricade ovviamente sul contesto locale, dove in pratica non cambia nulla nei rapporti già ai minimi termini tra le due fazioni meloniane, considerata la cristallizzazione delle posizioni che ora però una qualche conseguenza dovrà pur provocare, perché sembra acclarata l’impossibilità della coesistenza tra i due gruppi che si sono formati solo a pochi mesi di distanza dalla celebrazione del congresso di febbraio 2025.

“La sentenza conferma che avevamo ragione nel merito – ha dichiarato Antonio Di Battista – anche se qualche passaggio procedurale e comunicativo evidentemente andava gestito meglio. Questo però non cambia la natura delle cose, perché resta il fatto che il partito ha sempre teso la mano all’altro gruppo, continuando a invitarli agli incontri convocati. Non abbiamo preclusioni, anche perché questo è il momento di fare quadrato nel centro-destra per proporre il candidato migliore. Il nostro partito è vivo comunque, e lo ha dimostrato anche dal punto vista elettorale alle ultime Regionali”.

“Al di là dell’assenza di una vera e propria sanzione – ha commentato Francesco Di Battista – è comunque emerso chiaramente l’incapacità del segretario cittadino a ricoprire quel ruolo, cosa che noi abbiamo sempre sostenuto, tanto più in questo periodo di avvicinamento alla campagna elettorale per le Comunali. E quindi non siamo affatto fiduciosi, tanto più se il diretto interessato si sia fatto promotore di un’offerta al sindaco Giuseppe Pitta di una candidatura a sindaco con il centro-destra. Questo episodio da solo fornisce la fotografia reale di quale sia il suo atteggiamento nel panorama politico cittadino in questo importante e delicato momento storico”.

Riccardo Zingaro