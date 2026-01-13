Passi avanti per la condotta del Liscione

Questo pomeriggio il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro ha partecipato all’incontro tecnico convocato dalla Struttura del Commissario straordinario nazionale per gli interventi urgenti connessi alla scarsità idrica, per condividere i prossimi passi operativi propedeutici alla realizzazione dell’opera di collegamento tra lo schema idrico del Biferno-Liscione con quello Fortore-Occhito. Si tratta della condotta che preleverà l'acqua grezza dalla diga di Ponte Liscione (Molise) adducendola fino alla Puglia (per circa 60 milioni di metri cubi) con l'obiettivo di soddisfare sia le esigenze irrigue del Molise sia quelle irrigue e potabili della Puglia, in particolare della Capitanata, con l’obiettivo di aumentare la resilienza del sistema idrico della Puglia settentrionale.

All’incontro promosso dall’organismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno partecipato anche i rappresentanti di Regione Molise, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Consorzio di Bonifica del Basso Molise, Consorzio per la Bonifica della Capitanata e Acquedotto Pugliese.

“Ho voluto intervenire per rappresentare a tutti i soggetti coinvolti la massima attenzione che la Puglia intende avere sul tema delle infrastrutture idriche, dando seguito agli impegni assunti con i cittadini e con un territorio, quello della Capitanata, per cui l’acqua oggi è una risorsa strategica – ha spiegato Decaro – e la Struttura commissariale ci ha confermato la disponibilità immediata di 15 milioni di euro per il progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera e la possibilità che sia essa stessa ad assumere, con pieni poteri, il coordinamento delle fasi di progettazione e autorizzative della condotta che per forza di cosa necessiteranno di procedure straordinarie. L’obiettivo è individuare il soggetto attuatore, che per quanto ci riguarda potrà essere la società pubblica statale Acque Sud Spa, e dare corso alla progettazione nel 2026 così da cominciare i lavori nel 2027. Nel frattempo, si potrà portare avanti con tutti gli enti interessati la definizione della gestione della risorsa acqua consapevoli che l'infrastruttura ha una valenza strategica sia per il Molise che per la Puglia. Se poi prosegue il trend di approvvigionamento idrico degli ultimi giorni e continueremo a non sprecare l’acqua, potremmo addirittura sperare in un'estate in sicurezza almeno per gli usi potabili”.

“Il fatto che si sia aperta la strada al ruolo del Commissario straordinario è un segnale incoraggiante che emerge dall’incontro tecnico di ieri a cui ho preso parte su invito del presidente che ringrazio – ha aggiunto il consigliere regionale Antonio Tutolo – e la disponibilità della Struttura commissariale ad assumere il coordinamento dell’iter con poteri straordinari rappresenta un passaggio importante, nella direzione che avevo indicato da tempo: per un’opera così strategica serviva una gestione capace di accelerare davvero procedure e autorizzazioni. Si tratta di una buona notizia per la Capitanata, perché è emerso chiaramente quanto da me auspicato: l’intervento diretto del Commissario straordinario. Questo, se accadrà, garantirà tempi rapidi sulla realizzazione dell'infrastruttura. Ora è fondamentale che il percorso prosegua con continuità, con tempi certi e con un impegno trasparente sulle risorse necessarie. I 15 milioni di euro per il progetto di fattibilità sono un primo passo e anche una conferma che avevo ragione sulle cifre ballerine diffuse negli ultimi mesi, come i recenti 41 milioni annunciati, ma che in realtà non erano ancora disponibili e che comunque riguardavano la progettazione di più opere, non solo il cosiddetto Tubone”.

