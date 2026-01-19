Prime ricerche di lavoro turistico

Il nuovo anno si è aperto con la conferma del settore turistico come principale leva occupazionale del territorio della Puglia nord. Un segnale chiaro dell’avvio, da parte del sistema imprenditoriale turistico, delle attività di ricerca del personale in vista della prossima stagione estiva.

È questa la fotografia restituita dal primo aggiornamento del 2026 di Workup, il report bisettimanale dedicato a opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni, promosso dai Centri per l’Impiego di Bari, Bat e Foggia di Arpal Puglia.

La domanda complessiva del mercato del lavoro nelle tre province pugliesi si mantiene pressoché invariata rispetto alle ultime analisi e si attesta a 2.268 unità, di cui la metà (1.134) riconducibili al sistema del turismo, della ristorazione e dell’accoglienza.

Nella classifica delle aree occupazionali, i servizi ludico-ricreativi, di intrattenimento, artistici e sportivi registrano un incremento significativo: il numero di unità richieste risulta quasi triplicato rispetto alla precedente rilevazione.

Resta invariata la domanda di lavoro nel settore Commercio e Artigianato, mentre si registra una flessione nei settori Costruzioni, Impianti e Immobiliare e Industria, Produzione e Metalmeccanico.

Di seguito il dettaglio delle persone da assumere nelle singole aree occupazionali: Servizi turistici, culturali e ristorazione: 1134, Servizi ludico-ricreativi, d'intrattenimento, artistici e sportivi: 611, Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 188, Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 98, Industria, Produzione, Metalmeccanico: 76, Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 46, Logistica, Trasporti, Magazzini: 24, Ict, Servizi digitali, Comunicazione: 23, Servizi socio-sanitari ed educativi: 18, Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 18, Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 17, Servizi finanziari/credito e assicurativi: 15.

La sezione Avvisi e Concorsi presenta numerosi bandi di concorso a testimonianza dell’importante domanda occupazionale degli enti pubblici che cercano professionalità sia a livello nazionale che per le proprie diramazioni territoriali.

Su Workup sono segnalati 20 bandi di concorso con una pluralità di profili professionali e ruoli da ricoprire che, in totale, coprono una richiesta di personale prossima alle 10.000 unità.

In particolare vengono segnalati due concorsi Ripam-Formez: 3.997 assistenti amministrativi per Ministeri ed Enti pubblici e 1.340 funzionari per Ministeri ed Enti pubblici.

Le offerte di lavoro pubblicate su Workup possono essere consultate integralmente su “Lavoro per te Puglia”, disponibile anche su Google Play, dove sono segnalati pure gli annunci Eures.

Workup è consultabile a questo link

