Ecco la Giunta Decaro

Il presidente della Regione, Antonio Decaro, poco fa ha annunciato i dieci nomi dei componenti della sua Giunta, dopo aver indicato il suo predecessore Michele Emiliano come consigliere giuridico.

Per la provincia di Foggia figurano Raffaele Piemontese (PD) che ha ricevuto la delega ai Trasporti, Infrastrutture, Lavori pubblici e Acqua, e Graziamaria Starace (Decaro Presidente) che si occuperà di Turismo e Promozione.

Il vice presidente sarà Cristian Casili (M5S) che gestirà il settore Welfare e Sport. Rispetto al precedente esecutivo è stato confermato Sebastiano Leo (Per la Puglia) che ha avuto Bilancio, Personale e Patrimonio e Debora Ciliento (PD) che però passa all'Ambiente ed Energia.

Donato Pentassuglia prende la Sanità dopo aver gestito l'Agricoltura che invece sarà di competenza di Francesco Paolocelli, entrambi del Pd. La Cultura e Pubblica istruzione è appannaggio di Silvia Miglietta.

I due membri esterni sono Marina Leuzzi (Avs) che ha avuto l'Urbanistica ed Edilizia ed Eugenio Di Sciascio allo Sviluppo economico, Industria, Lavoro e Formazione.

Antonio Decaro ha tenuto per sé Programmazione economico-finanziaria, Enti Locali, Comunicazione istituzionale e Contenzioso.

Red.