La Sagra del Maiale a Faeto

Faeto si sta preparando a vivere uno degli appuntamenti più attesi, longevi e identitari della Puglia: la Sagra del Maiale, giunta alla 43esima edizione di un evento che racconta una comunità, una cultura millenaria e un territorio unico nel suo genere.

Un appuntamento di cultura enogastronomica e turistica, capace ogni anno di richiamare visitatori da tutta la regione e non solo, trasformando Faeto nel cuore pulsante dei Monti Dauni.

L’Amministrazione comunale per il prossimo 1° febbraio si propone di valorizzare le tradizioni contadine e del rito antico della lavorazione del maiale; promuovere le eccellenze culinarie locali; tutelare e diffondere la lingua e l’identità francoprovenzale, patrimonio unico nel Sud Italia; varare un programma ricco che unisce cibo, natura, musica, cultura e tradizioni popolari.

Dalle prime ore del mattino, con escursioni naturalistiche nei boschi di Faeto, fino agli stand gastronomici, agli spettacoli, alle attività culturali e ai momenti di condivisione collettiva, Faeto diventa un laboratorio vivo di tradizione, accoglienza e autenticità, tutto con ingresso libero.

“In un periodo storico in cui le aree interne lottano contro lo spopolamento – hanno fatto sapere i promotori - la Sagra del Maiale è un esempio concreto di resilienza, promozione territoriale e turismo esperienziale, capace di generare economia, visibilità e orgoglio identitario.

Il cuore della Sagra nel piatto sarà Cicatelli al ragù di maiale, Suffrì e Panùnte (soffritto di maiale e pane unto), Pettole, scagliozzi e vino, a cura di Fc Lab.

Il programma

Dalle 9.30, escursioni nel bosco su un percorso di 6 chilometri con i Camminatori dei Monti Dauni.

Partenza Piazza Rubino. Info e prenotazioni: Mimmo 338-9734673

La storia della Sagra del Maiale e delle tradizioni faetane attraverso i manifesti storici in una mostra curata dall’artista Aldo Genovese.

Visite guidate

“Immagini & Narrativa”, vetrina storico-culturale di Faeto. Info: Aldo Genovese 389-5454745

Al Museo Civico del Territorio la mostra “L’Alta Valle del Celone”

Paramenti Sacri della Chiesa del SS. Salvatore. Info: don Antonio Valentino 347-0178780

Laboratorio della pasta fatta a mano, a cura del Museo della Civiltà Contadina Vivente.

Spazio Lingua franco-provenzale. Slide, video e contenuti multimediali a cura della Corale Nuova Provenza.

Ospiti e musica live: Michele Monopoli, Radio Ritmo 80 – Latte & Miele live, Fabio Conticelli e Dino La Cecilia, Miaargento, Dj Rino