Una comunità energetica anche a Celenza

Anche a Celenza nasce una comunità energetica, in partnership con Solar Valley, dopo l’adesione votata all’unanimità in Consiglio comunale. Si tratta di una sistema in cui l’energia prodotta da fonti rinnovabili viene condivisa tra i membri della comunità. Chi produce e chi consuma energia può ottenere incentivi e risparmiare sulla bolletta, senza cambiare fornitore e senza alcun rischio.

L’iniziativa è stata presentata dal sindaco Massimo Venditti nel corso di un incontro pubblico che ha registrato la partecipazione dei cittadini, i quali hanno ascoltato le illustrazioni fornite da Stefano Marchiol e Luca Giancaspero, rispettivamente responsabile nazionale e responsabile della rete Adriatica di Solar Valley.

“Questa comunità energetica – ha spiegato Venditti - non è una società privata, ma un bene collettivo che appartiene ai cittadini, alle imprese, agli enti che decideranno di farne parte. Con un contributo simbolico di 2 euro l’anno, ciascuno potrà accedere a un sistema che genera risparmio, tutela ambientale e solidarietà sociale. Secondo una stima tecnica, su circa 20-25 Pod comunali, Celenza Valfortore potrebbe ottenere un risparmio annuo di circa 15.000 euro. Direi che c’è davvero tutto da guadagnare. Abbiamo scelto Solar Valley per il modello di gestione che attua in decine di Comuni e per il quale è stata premiata dal Gse”.

Nata nel 2023, Solar Valley è una comunità energetica che oggi conta 3.800 iscritti, 130 Comuni e circa 11.000 punti di prelievo e di consegna. Malchior ha riferito che è a tutti gli effetti una rete di condivisione energetica basata sulla produzione e il consumo locale di energia rinnovabile tra i membri della comunità: “Le comunità energetiche rappresentano un modello innovativo che si sta diffondendo in tutta Italia. I benefici riguardano produttori e consumatori, cittadini e imprese, grazie agli incentivi e alla possibilità di redistribuire le eccedenze. È un vero gioco di squadra che crea valore economico, sociale e anche occupazionale, perché favorisce una filiera locale legata alla realizzazione e gestione degli impianti”.

Quella di Celenza è la prima “Rinnovabile” di Solar Valley in Puglia, non un progetto pilota, ma una comunità già costituita, come ha aggiunto Giancaspero: “Ci stiamo ampliando con l’adesione progressiva di Comuni, cittadini e imprese. Il funzionamento è semplice: l’energia prodotta viene condivisa tra produttori e consumatori, che ricevono entrambi incentivi, senza alcun rischio e senza cambiare fornitore di energia e a un costo simbolico”.

Ogni cittadino, impresa o ente, può associarsi alla Comunità Energetica compilando un modulo (con i propri dati e il proprio Pod) con un contributo simbolico di 2 euro (che verranno detratti dagli incentivi che riceverà). Si partecipa attivamente al sistema energetico, consumando e/o producendo energia. Si ricevono contributi sull'energia condivisa e si riducono i costi in bolletta. Non si corre alcun rischio, e ogni membro può mantenere il proprio fornitore di energia, e decidere di uscirne in qualsiasi momento.