L'avversario di Pitta dopo un 'triello'

Se fosse la scena di un film, sarebbe decisamente il triello finale de “Il buono, il brutto e il cattivo”, tuttavia non dentro un cimitero ma sotto un gelso. Poi ciascuno attribuisca liberamente i nomi ai personaggi.

Invece è semplicemente il remake di quanto accaduto esattamente nell’estate 2020, quando la coalizione che aveva vinto le ultime due elezioni non era riuscita a fare sintesi su un solo nome ed è accaduto quello che tutti sanno: Giuseppe Pitta ha forzato la mano, e così Francesco di Battista e Fabrizio Abate si sono allontanati e hanno costruito la propria candidatura, riportando poi una sconfitta.

Da oltre un mese a questa parte ci sono sempre più persone in città a guardare, attendere (e qualcuno decisamente a sperare) che Antonio Tutolo faccia valere lo straordinario successo delle elezioni Regionali per indirizzare buona parte dei consensi ottenuti. L’idea auspicata dai suoi sostenitori è quella di coniugare il doppio obiettivo di riprendere, seppur indirettamente, il controllo di Palazzo Mozzagrugno e nello stesso tempo togliere Pitta dalla poltrona più importante, dopo che questi ha consentito a molti avversari politici dei sei anni di "Piazza Pulita" di tornare in carrozza a Corso Garibaldi a distanza di soli otto mesi dal successo, a partire dal Pd e finendo a Forza Italia, con in mezzo diversi esponenti civici, molti con atteggiamento da peones e questuanti.

E un primo sussulto nell'area che fa riferimento al consigliere regionale pure c'è stato, ma rischia di essere una nuova implosione, perché il deja vu si è ripetuto nello stesso luogo della prima volta, il ristorante di Tutolo dove si è ritrovato il gruppo consiliare "Per la Puglia" composto da Raffaele La Vecchia, Francesco Aquilano, Vincenzo Checchia, Francesca Niro e lo stesso Abate che ha subito messo sul tavolo un'investitura di leadership che gli sarebbe stata riconosciuta addirittura nel 2024, cioè un'era geologica fa, considerata la velocità degli accadimenti nel contesto politico locale. Alla serata c’era anche come ospite un altro consigliere comunale di minoranza come Pasquale Colucci, assieme a sodali e simpatizzanti.

Abate in effetti non ha mai nascosto l'ambizione (che però qualcuno definisce piuttosto illusione) di riprovarci, ma si è subito scontrato con le aspirazioni altrettanto malcelate di Niro e Checchia, comunque con motivazioni e ragionamenti del tutto personali (o personalistici, secondo qualcuno che gravita nell'ambiente). La prima vorrebbe mettere a reddito le oltre duemila preferenze conseguite a Lucera (delle più di tremila ottenute in totale), ritenendo che siano un bottino da dover far rendere al massimo in questo momento storico, mentre il cognato di Tutolo nelle ultime settimane si è mostrato quanto mai attivo dentro e fuori la casa comunale, peraltro avvistato spesso proprio nella sede dell'ente e in special modo nella stanza del sindaco con il quale si è intrattenuto per discutere e confrontarsi su questioni di carattere generale.

Il risultato finale è che nessuno si è tirato indietro, e ciascuno è rimasto (al momento) sulle proprie posizioni, tanto che non viene esclusa addirittura la possibilità di designare il candidato ricorrendo al metodo delle Primarie che tuttavia rischiano di diventare un Vietnam falcidiato da incursioni e inquinamenti di ogni tipo.

E Tutolo che fa? Cosa dice? Nulla. Lui ha sempre riferito che pure nel 2020 era stato "il gruppo a scegliere Pitta" e anche stavolta ha ribadito di non voler fare la parte del decisionista, lasciando libero dibattito interno, sebbene abbia dato impressione di avere un'idea precisa, guardandosi però bene dell'esternarla.

Tutto tace, per giunta, anche nel centro-destra che peraltro in questo momento non si sa bene ancora chi e cosa sia, anche perché gli effetti della sentenza di "assoluzione" di Antonio Di Battista devono ancora essere misurati con precisione all'interno del partito locale di Fratelli d'Italia, apparente pilastro di uno schieramento del quale non si intravedono né perimetro né tanto meno componenti reali. Un elemento importante della situazione sarà la posizione che prenderà il gruppo che fa capo ai due consiglieri comunali meloniani, Francesco Di Battista e Francesco Russo, con il primo che ha già fatto sapere di non voler continuare a frequentare il circolo cittadino fino a quando sarà guidato dall’imprenditore oleario “denunciato” alla Commissione nazionale di Garanzia, perché ritenuto non all’altezza del compito.

Riccardo Zingaro