La nuova governance (a tempo) di Aqp

La Giunta regionale ha designato i componenti del Consiglio di amministrazione di Acquedotto pugliese: Roberto Venneri con la qualifica di presidente e direttore generale, riservandosi di nominarlo in Assemblea; Luciano Ancora, espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Fiorenza Pascazio, indicata dal Comitato di coordinamento e controllo, in cui figura anche il lucerino Antonio Buonavitacola.

Costituendo immediatamente il Cda, composto dal numero minimo di tre membri, la Giunta ha reso operativa la nuova governance di Aqp, sino al completamento delle ulteriori procedure previste dalla legge.

La scelta di nominare Venneri è maturata in ragione del suo curriculum professionale, essendo lui dirigente di Puglia Sviluppo, appartenente al Gruppo amministrazione pubblica della Regione Puglia e avendo anche ricoperto la carica di segretario generale della Presidenza della Regione, dalla quale ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato. Al presidente Aqp non spetterà alcun compenso per la carica, poiché nominato anche direttore generale.

La Giunta ha, infine, conferito l’incarico ad interim di segretario generale della Presidenza della Regione Puglia, a Nicola Paladino che lo è già della Giunta.

“Prende il via la stagione dell'Aqp come società in house – ha dichiarato Antonio Decaro - nelle more del completamento del trasferimento del 20% delle azioni Aqp ai Comuni pugliesi. La Regione apre così la gestione dell’Acquedotto al governo e ad una rappresentante comunale. La scelta della Regione di nominare un dirigente del gruppo Regione e dei Comuni di nominare la presidente regionale di Anci Puglia chiarisce come questo Consiglio di amministrazione sia a termine e fino alla definizione del nuovo assetto societario”.

In effetti, si dovrà tornare in assemblea per dare piena attuazione alla disciplina statutaria che prevede la costituzione di un CdA a 7 componenti, 4 di nomina regionale, 1 governativa e 2 dei Comuni che dovranno costituire una società veicolo a cui saranno costituite le azioni.

Red.