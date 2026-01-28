Il centro-destra aspetta Pitta che (si) aspetta il Pd

Se uno volesse capirci qualcosa di quello che sta accadendo in questo momento nel panorama politico-elettorale di Lucera, non è possibile, perché non c’è nemmeno mezza certezza, tranne il fatto che il sindaco Giuseppe Pitta vuole riprovarci.

Per il resto, ormai a pochi mesi dal voto di primavera, la fotografia è questa: c’è un sindaco uscente che forse ha ancora una maggioranza in Consiglio comunale ma non ha ancora alle spalle una coalizione delimitata per cercare il secondo mandato; un’altra coalizione si è più o meno formata, ma non ha il candidato sindaco; un terzo gruppo non ha né l’uno e né l’altra, perché chi gravita attorno al consigliere regionale Antonio Tutolo si sta ancora misurando nei rispettivi rapporti di forza (o debolezza) e di conseguenza non si capisce bene chi ci sarà e chi presumibilmente si tirerà indietro, come peraltro accaduto già nel 2020, quando si doveva costruire una prosecuzione dei sei anni di “Piazza Pulita” a Palazzo Mozzagrugno, e tutti sanno com'è finita.

I cittadini assistono a un balletto di tatticismi, dichiarazioni e atteggiamenti guardinghi, tutto ruotante intorno a una questione che formalmente sarebbe pure definita con una votazione del direttivo, ma il cui risultato continua tuttavia a essere messo in discussione da chi è finito in minoranza nel Partito Democratico locale: per alcuni fulcro, per altri tappo, sicuramente decisivo in questa fase per determinare il numro e il perimetro degli schieramenti.

In casa dem qualche giorno fa la consultazione interna ha mostrato l’esito di otto favorevoli, cinque contrari e due astenuti nel continuare a sostenere Pitta, nonostante la presenza di Forza Italia che in effetti è dentro la maggioranza dal 2021 e non ha alcuna intenzione di sganciarsi, invocando da parte sua quella “continuità amministrativa” che sembra più che altro un’acrobazia lessicale per giustificare un attaccamento al governo della città altrimenti poco probabile.

Chi in Via Scassa si oppone, non vuole gli azzurri per questioni ideologiche, guardando con un certo interesse alla compagine che fa capo a Tutolo, oggi referente provinciale del soggetto politico “Per la Puglia”, invocando la riproposizione del cosiddetto “campo largo”, sulla scia della recente vittoria regionale con la leadership di Antonio Decaro.

E in questo gioco di veti incrociati partecipa anche il centro-destra “orfano” proprio di Forza Italia, perché Fratelli d’Italia, Lega e Udc hanno detto pubblicamente di voler stare insieme, fissandosi delle regole condivise prima di qualunque altra operazione: no con il Pd, no con Tutolo. Il resto è tutto possibile, perfino un appoggio a Pitta che però sarebbe fattibile solo in caso di autoesclusione del partito diretto in città da Ivano Di Matto eletto meno di un anno fa, e oggi in una certa difficoltà, dopo che aveva già firmato un documento di assenso alla ricandidatura del sindaco in carica addirittura a fine luglio dell’anno scorso.

Insomma, la decisione finale del Pd darebbe il via a una sorta di effetto domino, non escludendo pure la conseguenza di portare solo a due i blocchi che poi si cimenterebbero con il voto. La conferma indiretta arriva proprio dalle dichiarazioni di lunedì sera dai tre partner di centro-destra, i quali hanno ammesso candidamente di non aver ancora pronto un nome da sottoporre alla cittadinanza come guida della triade di partiti (a cui magari si potrebbe aggiungere una formazione civica), per cui proprio Pitta sarebbe una soluzione di comodo, trascinandolo però (assieme ad almeno un paio di liste fedeli) sull’altra sponda, dopo aver avuto sempre il centro-sinistra come area di riferimento, in particolare proprio il Pd a cui ha aperto le porte su Lucera Capitale e tanto altro.

“Noi ci siamo dati una ventina di giorni di tempo per stabilire il nome”, ha riferito Antonio Di Battista, segretario cittadino di Fratelli d’Italia che comunque è tutt’altro che unito, visto che il gruppo consiliare composto da Francesco Di Battista e Francesco Russo si è chiamato fuori da qualsiasi collaborazione.

“Abbiamo detto a Pitta di essere disponibili a parlare con lui in vista di un accordo, ma il Pd non deve far parte dello schieramento, e speriamo pure in un intervento delle segreterie provinciali per far tornare Forza Italia nella sua collocazione naturale”, ha aggiunto, dopo aver ammesso di aver trascorso gli ultimi anni a censurare continuamente l’operato dell’Amministrazione in carica, circostanza avvenuta poco meno di un anno fa anche in occasione del congresso cittadino, a cui Pitta su era presentato per cortesia istituzionale, salvo poi andare via con atteggiamento stizzito, dopo aver ascoltato attacchi diretti pure in quella stessa sede.

Dalila Brescia della Lega ha detto di voler rispettare la posizione di Forza Italia nella sua condizione attuale, “perché ci hanno riferito di aver preso quell’impegno di luglio 2025, dal quale non si vogliono sottrarre”.

“Questo è il momento di attirare tutte le forze cittadine che non si riconoscono nella sinistra in tutte le sue forme – ha rilanciato Giulio Capobianco, commissario locale e presidente provinciale dell’Udc – perché siamo alle interlocuzioni esplorative e alla redazione del programma di governo che deve prevedere la risoluzione di tantissime problematiche, anche di apparente poco conto ma importanti per una fetta di popolazione. Penso ai bagni pubblici inesistenti, alla riapertura dei chioschi della Villa comunale, alla valorizzazione degli impianti sportivi, al sostegno degli imprenditori della Zona Asi, al completamento dei lavori del rondò di zona 167 e pure a una maggiore considerazione dell’ospedale”.

Riccardo Zingaro