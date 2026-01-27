Due lucerini arrestati nelle Marche

Ci sono anche due lucerini, un foggiano e un altro di Gravina tra i nove arrestati di giovedì scorso a Porto Potenza Picena, nelle Marche, e a Cosenza, accusati di associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti. Sono state rivenute anche delle armi con munizioni.

L’operazione dei carabinieri di Civitanova, denominata “Potentia”, ha fatto seguito a un’indagine durata un anno e mezzo, fino a settembre scorso, ritenendo di aver scoperto un’organizzazione che gestiva lo spaccio nella zona, con ruoli specifici per ciascuno.

Si tratta rispettivamente di Angelo Buffalo di 49 anni, Mario Zoila di 40, Pierluigi Tetta di 41 e Salvatore Vicino di 55. Tutti e quattro si sono avvalsi della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio tenuto ieri davanti al gip del tribunale di Ancona che aveva disposto le custodie cautelari in carcere.

Gli investigatori (le procure di Ancona e Macerata e la Direzione Distrettuale Antimafia) avrebbero individuato nel calabrese Cataldo Cicciù il presunto capo del gruppo che controllava una rete di vendita soprattutto di cocaina sul territorio balneare, specie nel periodo estivo. L’uomo avrebbe garantito anche la copertura legale dei possibili sodali, e in manette sono finiti anche il fratello e la moglie, titolare di una tabaccheria della zona.

Tutto sarebbe partito dalla denuncia di una mamma esasperata dalle continue richieste di denaro da parte del figlio tossicodipendente.

La droga sarebbe arrivata da quattro canali di approvvigionamento, alimentati da albanesi, nordafricani e un pregiudicato legato alla criminalità organizzata campana. Inoltre, nel corso dell’attività, è stato anche sventato un tentativo di furto a un bancomat nel comune di Recanati, mediante il solito “metodo esplosivo della marmotta”, che alcuni degli indagati avevano pianificato e stavano per mettere in atto con la complicità di altri quattro pugliesi.

I militari hanno scoperto pure che il gruppo conosceva bene le targhe dei veicoli civili delle forze dell’ordine e poteva contare sull’aiuto di numerosi fiancheggiatori, pronti a dare l’allarme in caso di presenze troppo ravvicinante di carabinieri o polizia, ed è emerso inoltre che alcuni soggetti erano pronti ad attirare su di loro le attenzioni, al fine di consentire ad altri complici di evitare il controllo e di impedire eventuali sequestri di stupefacente, comunque disponibili sempre in modiche ma costanti quantità.

