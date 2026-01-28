Il mondo agricolo tra concessioni e disagi

Per tutto il 2025, e a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti, in moltissimi casi l’Ufficio agricoltura della Regione Puglia ha negato agli agricoltori della provincia di Foggia le concessioni di terreni demaniali. I siti interessati dal diniego sono stati via via infestati da erbacce o sono diventati luogo di abbandono di rifiuti, con un aumento del rischio idrogeologico in caso di piena. Il danno ambientale, inoltre, è evidente per l’inquinamento del suolo e dell’acqua, potenziale causa di rischio per la salute pubblica dei cittadini e anche per quella degli animali. L’abbandono totale di quei terreni comporta anche il degrado del paesaggio e l’aumento del pericolo di incendi.

Si tratta di terreni che gli agricoltori, fino al 2024, hanno utilizzato per il foraggio necessario per gli animali: nel 2025, dunque, oltre al danno diretto, gli imprenditori che si sono visti negare le concessioni non hanno potuto beneficiare nemmeno delle assegnazioni di gasolio agricolo, hanno perso gli aiuti Pac per la scorsa annata e rischiano di perdere quelli relativi al 2026, con pregiudizio economico molto consistente, peraltro peggiorato qualora non ottenessero tempestivamente il titolo concessorio, oltre al danno di natura erariale per la mancata riscossione dei canoni.

Cia Agricoltori Italiani Capitanata, Confagricoltura Foggia e Coldiretti provinciale avevano chiesto un incontro per affrontare questa problematica con l’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli e il consigliere regionale Antonio Tutolo che si era fatto portavoce di questa esigenza. La richiesta era stata accompagnata da una lettera ufficiale congiunta delle tre organizzazioni sindacali degli agricoltori, con la quale venivano informati della questione anche il presidente Antonio Decaro e i dirigenti regionali di Agricoltura e Demanio. L’incontro si è tenuto lunedì 26 gennaio, ed è stato ritenuto molto importante e positivo da parte di Angelo Miano, presidente provinciale Cia Agricoltori Italiani: “L’assessore ha preso atto della situazione, riconoscendo la necessità di intervenire, e ci è stato garantito che, a breve, ci sarà il rilascio dei nulla osta per le domande di concessione. Paolicelli e Tutolo, inoltre, si sono impegnati a portare in Giunta regionale una proposta di modifica della legge e del regolamento attuativo che regolano le concessioni, così che possano essere gestite direttamente e più celermente dai consorzi di bonifica”.

Intanto, da alcune settimane ci sono problemi anche per la mancata erogazione del carburante agricolo, dovuti al malfunzionamento del nuovo applicativo informatico introdotto dalla Regione per la gestione delle pratiche Uma. Il sistema va spesso in tilt, paralizzando l’intera procedura che interesse migliaia di imprenditori. A denunciarlo è stato Gennaro Sicolo, vice presidente nazionale e presidente regionale di Cia Agricoltori Italiani, che ha parlato di una situazione grave e paradossale: “Di fatto, alle aziende agricole viene impedito di lavorare. Il sistema non consente di predisporre, modificare o validare i libretti, bloccando l’accesso al carburante, con pesanti ricadute economiche. Trattori e macchinari restano fermi, mentre le attività nei campi subiscono ritardi in una fase cruciale delle lavorazioni agricole. Si tratta di un danno immediato per le aziende, costrette a sostenere costi senza poter portare avanti le normali operazioni produttive. Chiediamo che il problema venga risolto nel più breve tempo possibile, perché non si può mettere in ginocchio un comparto strategico per un malfunzionamento informatico”.

