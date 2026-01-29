Un orecchio bionico a Casa Sollievo

Un paziente di 28 anni, residente in provincia di Foggia e affetto da sordità bilaterale profonda, è stato il primo paziente di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo al quale è stato applicato l’impianto cocleare multicanale intelligente Nucleus Nexa, il primo e unico “orecchio bionico” di ultima generazione dotato di memoria interna. Ora sta bene, ha avuto un ottimo risveglio, tutti i controlli peri-operatori eseguiti hanno dato esito positivo e ieri è stato dimesso.

L’intervento è stato effettuato dall’Unità di Chirurgia maxillo-facciale otorinolaringoiatria ed eseguito dai medici Lucio Vigliaroli e Rocco Pio Ortore, con il supporto dell’anestesista Aldo Manuali, direttore di Anestesia e Rianimazione 2, assieme ai tecnici di audiologia Francesca Cavalluzzo, Deniis Curatolo e a tutto il personale di sala operatoria.

L’impianto tradizionale bypassa le cellule danneggiate dell’orecchio: un microfono cattura il suono e un processore lo trasforma in segnali digitali. Un ricevitore sottocutaneo trasmette questi segnali agli elettrodi impiantati nella coclea. Gli elettrodi, infine, stimolano direttamente il nervo acustico con impulsi elettrici permettendo al cervello di sentire.

“Il sistema Nucleus Nexa, invece, è dotato di memoria interna, una caratteristica che consente una gestione avanzata del software, e lo rende pronto ad accogliere tutti gli aggiornamenti tecnologici futuri – ha spiegato Vigliaroli – e la ‘smart technology’ del sistema si estende anche alla fase chirurgica, poiché in sala operatoria, grazie al wifi e a un tablet, è possibile verificare il corretto inserimento dell’impianto, l’impedenza degli elettrodi e la funzionalità del nervo acustico migliorando precisione e sicurezza del percorso”.

"Col nuovo sistema – ha aggiunto Ortore – sarà più semplice il follow-up clinico che consentirà controlli e regolazioni più efficienti, con benefici diretti per i pazienti che potranno ridurre la necessità di recarsi frequentemente in ospedale grazie all’assistenza da remoto attraverso telemedicina e teleaudiologia”.