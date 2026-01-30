È tornata la pace a Palazzo Dogana

Le forti contrapposizioni politiche all’interni della stessa maggioranza che governa la Provincia di Foggia sono terminate improvvisamente, dopo un presumibile intervento del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che sta cercando di normalizzare e pacificare tutte le situazioni di conflitto all’interno del centro-sinistra.

Se questo possa accadere anche a Lucera, lo si vedrà la prossima settimana, nel frattempo da Piazza XX Settembre hanno fatto sapere che “alla luce del recente passaggio elettorale regionale che ha visto un impegno condiviso a sostegno della figura di Decaro – c’è scritto in un comunicato - prendiamo atto con soddisfazione della ritrovata armonia all’interno del quadro politico-istituzionale provinciale”.

Il documento è stato firmato congiuntamente da Partito Democratico (Emilio Di Pumpo, Anna Rita Palmieri, Leonardo Cavalieri, Ciro Cataneo), e le formazioni civiche “La Provincia Sei Tu! Nobiletti Presidente” (Mario Dal Maso, Gerardo Valentino, Antonio Di Paola) e “Con” (Tonio De Maio, Giosuè Del Vecchio)

“Il confronto che ha caratterizzato le ultime settimane – dice ancora - pur segnato da momenti di dialettica anche aspra, si è sviluppato in un contesto di costruttiva discussione politica. Lo stesso confronto che ha consentito di ripristinare un equilibrio solido e condiviso, fondato sulla responsabilità istituzionale e sulla centralità dell’interesse generale dei cittadini della Capitanata. Sotto l’egida e nel solco del percorso politico regionale guidato da Antonio Decaro, con grande senso di responsabilità, tutte le forze politiche hanno convenuto di porre al centro dell’azione amministrativa la stabilità dell’istituzione provinciale e l’efficacia delle scelte di governo. Gli effetti positivi di questa rinnovata intesa si tradurranno nella realizzazione di opere strategiche e interventi fondamentali per l’intero territorio provinciale, in un’ottica di armonia, visione comune e sviluppo equilibrato della Capitanata”.

Tra i beneficiari della svolta c’è anche il Convitto Bonghi di Lucera che attende lo sblocco di una dotazione finanziaria di diverse centinaia di migliaia di euro destinati a interventi di riqualificazione strutturale del complesso di Via IV Novembre.

r.z.