Le ultime offerte di lavoro
Negli ultimi giorni è cresciuta la domanda di lavoro nelle province di Bari, Bat e Foggia, secondo i dati pubblicati su Workup, il report bisettimanale su opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni, promosso dai relativi Centri per l’Impiego.
Nella rilevazione effettuata, si evidenzia una decisa accelerazione in positivo, con un fabbisogno occupazionale complessivo di 4.334 nuove risorse.
In particolare, è presente una forte spinta nel terziario avanzato legato al turismo e all’animazione che, da solo, copre oltre il 75% della domanda totale, con 3319 unità richieste.
Nello specifico, il settore dei servizi turistici, culturali e della ristorazione guida la classifica con ben 2.009 profili ricercati.
Oltre al turismo, mostrano segnali positivi il comparto socio-sanitario ed educativo e il settore del commercio e artigianato, che si mantiene stabile.
Di seguito il dettaglio delle persone da assumere nelle singole aree occupazionali:
- Servizi turistici, culturali e ristorazione: 2009.
- Servizi ludico-ricreativi, d'intrattenimento, artistici e sportivi: 1310.
- Servizi socio-sanitari ed educativi: 294
- Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 198.
- Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 186.
- Industria, Produzione, Metalmeccanico: 101.
- ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 69.
- Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 66
- Logistica, Trasporti, Magazzini: 32.
- Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 25.
- Servizi finanziari/credito e assicurativi: 17.
- Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 19
- Tessile, abbigliamento e calzaturiero: 10.
Le offerte di lavoro pubblicate possono essere consultate integralmente sull’app Lavoro per te Puglia, sul sito www.arpal.regione.puglia.it o al seguente link
Red.
