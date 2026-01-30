Le ultime offerte di lavoro

Negli ultimi giorni è cresciuta la domanda di lavoro nelle province di Bari, Bat e Foggia, secondo i dati pubblicati su Workup, il report bisettimanale su opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni, promosso dai relativi Centri per l’Impiego.

Nella rilevazione effettuata, si evidenzia una decisa accelerazione in positivo, con un fabbisogno occupazionale complessivo di 4.334 nuove risorse.

In particolare, è presente una forte spinta nel terziario avanzato legato al turismo e all’animazione che, da solo, copre oltre il 75% della domanda totale, con 3319 unità richieste.

Nello specifico, il settore dei servizi turistici, culturali e della ristorazione guida la classifica con ben 2.009 profili ricercati.

Oltre al turismo, mostrano segnali positivi il comparto socio-sanitario ed educativo e il settore del commercio e artigianato, che si mantiene stabile.

Di seguito il dettaglio delle persone da assumere nelle singole aree occupazionali:

- Servizi turistici, culturali e ristorazione: 2009.

- Servizi ludico-ricreativi, d'intrattenimento, artistici e sportivi: 1310.

- Servizi socio-sanitari ed educativi: 294

- Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 198.

- Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 186.

- Industria, Produzione, Metalmeccanico: 101.

- ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 69.

- Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 66

- Logistica, Trasporti, Magazzini: 32.

- Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 25.

- Servizi finanziari/credito e assicurativi: 17.

- Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 19

- Tessile, abbigliamento e calzaturiero: 10.

Le offerte di lavoro pubblicate possono essere consultate integralmente sull’app Lavoro per te Puglia, sul sito www.arpal.regione.puglia.it o al seguente link

Red.