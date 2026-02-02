Stamattina è stato celebrato a Bari il primo Consiglio regionale della 12esima legislatura che aveva già visto l’elezione del presidente Antonio Decaro, la nomina della Giunta e la proclamazione dei 50 componenti dell’assemblea pugliese.

La seduta aperta dal consigliere anziano Luigi Lobuono ha poi eletto come suo presidente Toni Matarrelli con 36 voti favorevoli. Le schede bianche sono state 13 e due preferenze sono andate allo stesso Decaro e a Tommaso Scatigna. Il nome di Matarrelli era stato indicato dal capogruppo del Pd Stefano Minerva a nome di tutti i consiglieri della maggioranza.

I due vice sono Elisabetta Vaccarella per il centro-sinistra (27 voti) e Renato Perrini per il centro-destra (21).

I consiglieri segretari sono Tommaso Gioia con 29 voti e Massimiliano Di Cuia con 22 voti.

Ha poi fatto seguito la presentazione dell’esecutivo e il discorso programmatico del presidente e il rituale dibattito in cui sono intervenuti tutti i capigruppo: Paolo Pagliaro (Fratelli d’Italia), Fabio Romito (Lega), Paride Mazzotta (Forza Italia), Stefano Minerva (Partito Democratico), Ruggiero Passero (Per la Puglia), Maria La Ghezza (Movimento 5 Stelle), Giuseppe Fischetti (Decaro Presidente) e i consiglieri Antonio Scalera (Lega), Giampaolo Vietri (FdI), Paolo Dell’Erba e Anna Carmela Minuto (FI) e Antonio Tutolo (Per la Puglia).

Decaro ha apprezzato la disponibilità al dialogo dopo aver ascoltato con attenzione gli interventi anche di carattere territoriale e provinciale ma ha ribadito che “Sarò il presidente dei pugliesi”.

