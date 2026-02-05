Premiate le quattro sindache dei Monti dauni

L’Associazione per lo sviluppo delle aree interne del Mezzogiorno d’Italia ha premiato 127 sindaci donna in una importante manifestazione tenuta venerdì scorso a Mirabella Eclano, con la partecipazioni di rappresentanti di sei regioni del sud Italia: 31 dall’Abruzzo, 14 dalla Basilicata, 30 dalla Calabria, 21 dalla Campania, 16 dal Molise e 15 dalla Puglia.

Per la provincia di Foggia, sono state presenti e insignite le quattro che guidano altrettanti borghi dei Monti dauni: Palma Maria Giannini di Celle San Vito, Giovanna Santacroce di Volturino, Lucilla Parisi di Roseto e Stefania Russo di Bovino, ma c’era anche Annalisa Lisci delle Isole Tremiti e Maria Aida Episcopo di Foggia. In provincia di Foggia figura anche Adalgisa La Torre a Ordona.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in un messaggio ha sottolineato come la presenza delle donne in ruoli di responsabilità dimostri la maturità di un Paese finalmente in grado di premiare le doti delle persone a prescindere dal genere di appartenenza. “A tutte voi rivolgo un sincero apprezzamento per la dedizione quotidiana con la quale esercitate il vostro ruolo. Amministrare realtà locali spesso collocate in contesti segnati da fragilità demografiche ed economiche richiede equilibrio e competenza. Il riconoscimento che oggi ricevete non è un atto formale ma il suggello di un impegno svolto con rigore, responsabilità e senso di servizio”.

La giornata ha voluto celebrare le donne come motore delle Aree Interne, avamposto tutto al femminile della democrazia.

“Ricevo questo premio con profonda emozione, ma non lo considero un traguardo personale – ha dichiarato Giannini – ma lo dedico ai miei cittadini che vivono con me la sfida quotidiana di abitare in territori spesso dimenticati. Essere definite 'donne coraggiose' è un onore anche se la vera sfida è trasformare questo coraggio in servizi, diritti e dignità per chi non ha voce. Bisogna ringraziare la Svimar per aver acceso i riflettori sulla 'solitudine' delle amministratrici, perché farlo senza servizi fondamentali è un atto d’amore ma non dovrebbe essere un atto d'eroismo. Spero che questo riconoscimento serva a ricordare che nessuna comunità deve essere lasciata indietro".

