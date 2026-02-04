Tutolo presidente di Commissione regionale

Nel Consiglio regionale della Puglia è stata definita la composizione delle Commissioni consiliari, con l'accordo delle relative presidenze, al termine di una condivisione nella maggioranza.

Ubaldo Pagano è presidente della Prima commissione (Programmazione, bilancio, finanze e tributi); a Mino Borracino la Seconda (Affari generali, personale e struttura degli uffici regionali e di enti regionali, polizia urbana e rurale, tempo libero, sport, pesca sportiva e caccia); a Felice Spaccavento la Terza (Assistenza sanitaria, servizi sociali); ad Antonio Tutolo la presidenza della Quarta commissione (Industria, commercio e artigianato, turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste, pesca professionale, acquacoltura); a Loredana Capone la Quinta (Ecologia, tutela del territorio e delle risorse naturali, difesa del suolo, risorse naturali, urbanistica, lavori pubblici, trasporti, edilizia residenziale); ad Annagrazia Angolano la Sesta (Politiche comunitarie, lavoro, formazione professionale, istruzione, cultura, cooperazione, emigrazione, immigrazione).

“Le Commissioni sono il cuore operativo dell’istituzione regionale – recita un comunicato congiunto – ed è qui che le idee prendono forma, che i problemi dei territori vengono affrontati nel merito, che le priorità dei cittadini pugliesi iniziano il percorso per diventare atti concreti. Per questo la maggioranza ha scelto di costruire una squadra coesa e competente, chiamata ad affrontare con serietà le sfide che attendono la Puglia. L’accordo raggiunto è il segno di una sinergia reale tra le forze politiche della maggioranza, fondata sulla fiducia reciproca e sulla consapevolezza che chi ricoprirà questi ruoli saprà portare avanti, insieme al proprio gruppo, le battaglie più importanti per le comunità pugliesi: dal lavoro alla sanità, dall’istruzione allo sviluppo dei territori, dalla tutela dell’ambiente alla coesione sociale”.

Red.