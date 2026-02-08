Il bilancio 2025 dei carabinieri forestali

I carabinieri forestali della Puglia hanno reso noto il bilancio delle loro intense attività svolte nel 2025. I temi maggiormente affrontati sono stati gli incendi boschivi, la lotta all’abusivismo e all’abbandono di rifiuti, sicurezza alimentare, questioni venatorie, e la tormentata gestione dell’emergenza xylella. I numeri parlano di quasi 76 mila controlli effettuati, accertando mediamente 11 illeciti ogni giorno.

Il generale Angelo Vita ha riferito della denuncia di 917 persone, con circa mille reati rilevati a carico di ignoti, mentre gli illeciti amministrativi accertati sono stati oltre 4 mila, con sanzioni che ammontano a più di 5 milioni di euro.

Gli incendi boschivi sono stati 436, con un aumento del 30% rispetto all’anno precedente, da cui sono andati in fumo 3.627 ettari di terreno, rispetto ai 1.751 del 2024.

I militari hanno evidenziato un “trend negativo per la regione, pur essendo quella con la minore densità boschiva, è la seconda in Italia per estensione media degli incendi”.

Grande criticità anche dal fenomeno della illecita gestione di rifiuti abbandonati, soprattutto "ecoballe" o materialem combusti, con la provincia di Foggia tra i territori maggiormente colpiti della regione, specie tra Candela, Orta Nova, Carapelle e Manfredonia. L’analisi potrebbe confermare i rischi di una nuova “terra dei fuochi” di Capitanata.

Nel settore ambiente e rifiuti e monitoraggio dei siti inquinati, sono stati accertati 483 reati, con 309 persone denunciate e 279 illeciti amministrativi, per un totale di circa 500 mila euro di sanzioni.

Allarmante il dato dello smaltimento delle acque di vegetazione dei frantoi, con 42 sanzioni elevate, fenomeno che secondi i carabinieri “determina un consistente pericolo per l'inquinamento delle falde acquifere sul territorio”.

In tema di sicurezza agroalimentare e contrasto della contraffazione dei prodotti Dop e Igp, sono state controllate 848 aziende e contestati 165 illeciti amministrativi, che hanno prodotto sanzioni per 166 mila euro per violazione della normativa comunitaria e nazionale sull'etichettatura, in particolare di olio di oliva e vino.

Per quanto riguarda l'attività di contrasto all'abusivismo edilizio, sono stati effettuati quasi 3 mila controlli, durante i quali i carabinieri forestali hanno riscontrato 169 violazioni penali ed effettuato 33 sequestri.

Red.