Il liceo matematico cresce con l'Università

A distanza di tre anni dall’inserimento nel piano didattico della “curvatura matematica”, continua la partnership diretta tra il liceo Bonghi-Rosmini e l’università di Foggia che ha come unico punto di riferimento proprio la scuola secondaria lucerina.

L’iniziativa fissata con una convenzione vuole rappresentare un esempio concreto di integrazione tra mondo accademico e sistema scolastico, grazie a un modello formativo capace di valorizzare le eccellenze scientifiche locali e di orientare gli studenti verso percorsi universitari di alto profilo.

Attraverso il progetto avviato a Lucera, l’Ateneo è inserito in una rete che coinvolge oltre 150 scuole italiane, visto che il Liceo Matematico è coordinato dal Gruppo “Unione Matematica Italiana”, assicurando rigore scientifico e dimensione nazionale. In questo contesto, il professor Luca Grilli svolge il ruolo di referente scientifico per il Dipartimento di Economia, mettendo a disposizione l’esperienza maturata all’interno della commissione nazionale su “Intelligenza Artificiale e didattica della Matematica”.

E il progetto prevede già una fase successiva, perché grazie all’azione congiunta della Rete Nazionale dei Licei Matematici e al dialogo con il ministero dell’Istruzione, è stato avviato l’iter per la sperimentazione assistita, finalizzato a monitorare in modo strutturato gli esiti, con l’obiettivo di trasformarlo in un curriculum ordinamentale riconosciuto a livello nazionale.

Per l’anno scolastico in corso, il Dipartimento di Economia contribuisce in modo diretto alla formazione degli studenti del secondo e terzo anno del liceo scientifico, con 36 ore annue di laboratori, di cui 24 dedicate a Intelligenza Artificiale, Economia, Finanza e Decisioni, mentre le restanti 12 ore saranno affidate ai docenti interni, coordinati da Rosali Imperillo e Lucia Labbate, con moduli interdisciplinari che spaziano dalla Matematica e Arte alle Scienze Motorie.

“Attraverso il Liceo Matematico – hanno fatto sapere da Foggia- la nostra Università promuove lo sviluppo di competenze avanzate, di un pensiero critico e interdisciplinare e di una solida cultura scientifica, elementi essenziali per affrontare le sfide della società contemporanea. A conferma del valore del percorso, l’Ateneo si impegna a riconoscere crediti formativi universitari agli studenti che sceglieranno di immatricolarsi, favorendo una transizione consapevole e qualificata verso il mondo universitario e tecnico-scientifico”.

